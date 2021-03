Még mindig nem ismerjük az összes, Földre veszélyes aszteroida pályáját

Március 21-én repül el bolygónk mellett az idei év legnagyobb és leggyorsabb potenciálisan veszélyes aszteroidája.

A 2001 FO32 mindössze öt Föld–Hold távolságra, kétmillió kilométerre halad majd el tőlünk, ez pedig csillagászati szempontból kis távolságnak számít. Bár idén nem jelent veszélyt a Földre az aszteroida, a közelsége különleges lehetőséget jelent a tudományos vizsgálatára. Ezek a kutatások pedig egyszer majd megmenthetik a bolygónkat – erről számolt be a NASA.

A NASA bolygóvédelmet koordináló irodája teleszkópokkal és radarokkal vizsgálja a földközeli csillagászati objektumokat, hogy minél jobb hosszú távú előrejelzéseket készítsenek a veszélyes találkozásokról. Húsz éve fedezték fel a 2001 FO32-t, azóta pedig már pontosan sikerült felmérni a Nap körüli pályáját. A mostani közeli elhaladása is igazolja, hogy nem véletlenül sorolták be a csillagászok a potenciálisan veszélyes aszteroidák kategóriájába.

A megfigyelések alapján tudják, hogy a most érkező 2001 FO32 sebessége jóval nagyobb lesz, mint az átlagos aszteroidáké. 124 ezer kilométer per órás sebességét a nagyon excentrikus pályája okozza. Ez azt jelenti, hogy 810 napos keringése során a Merkúrnál közelebb halad el a Nap mellett, majd a Marstól kétszer messzebbre eltávolodik tőle – tehát sokkal nagyobb a különbség a pályája során a napközeli és naptávoli pont között, mint mondjuk a Föld keringési pályája esetében.

Akár a gördeszkások egy félcsőben, a 2001 FO32 a Naphoz közelítve felgyorsul, majd távolodva lelassul.

Miután márciusban elhalad a Föld mellett, legközelebb 2052-ben közelíti meg. A megfigyeléseknek hála, a kutatók már most tudják, hogy akkor valamivel távolabb, 2,8 millió kilométerre halad majd el a bolygónk mellett.

A kutatók először egy kilométeres nagyságúra becsülték a 2001 FO32 méretét, az új vizsgálatok azonban csak 440–680 méteresre teszik, amivel azonban még mindig a legnagyobb aszteroida, ami idén megközelíti a Földet.

Ez a közelség tudományos szempontból igazán érdekes. A tudósok a NASA hawaii Mauna Kea vulkánon lévő 3,2 méteres teleszkópjával az eddigieknél alaposabban megvizsgálhatják az aszteroida méretét és összetételét. Ez utóbbit úgy tudják megtenni, hogy a kifinomult műszerekkel megfigyelik, amint az aszteroida kőzetei a napfény egyes hullámhosszait elnyelik, másokat pedig visszatükrözik – ebből pedig következtetni lehet a kőzetek összetételére.

Kiderülhet, hogy a 2001 FO32 egy vasban gazdag, vagy éppen egy kőből felépülő aszteroida. Ha pedig az eredmények szerint sok szenet tartalmaz, akkor ez arra utalhat, hogy egy régen halott üstökös magja.

A NASA Deep Space Networkje, azaz mélyűri hálózata egy kaliforniai, egy spanyol és egy ausztrál állomás segítségével vizsgálja a Földre veszélyes aszteroidák pályáját. Mára a becslések szerint a rendszer most érkező 2001 FO32 méretű vagy ennél nagyobb földközeli aszteroidák már 95 százalékát megfigyelte.

A kutatók azt mondják, hogy a katalógusban szereplők közül egyik esetben sem kell attól tartanunk, hogy egy évszázadon belül eltalálják a Földet. Bár ehhez azért hozzáteszik, hogy a maradék 5 százaléknyi aszteroida pályáját még nem ismerik pontosan. Ugyanakkor mégis igen valószínűtlen, hogy egy nagy méretű aszteroida összeütközne bolygónkkal a következő száz évben.

Az 5 százaléknyi felfedezetlen aszteroida azonban azt is jelzi, hogy még van munkájuk a csillagászoknak ezen a téren. Azt sem szabad elfelejteni, hogy néha a semmiből is előtűnnek ismeretlen aszteroidák. Az azonban biztos, hogy minél többet tudunk róluk, annál több esélyünk lesz a jövőben megakadályozni egy katasztrófát – ezért is fontosak a mostani találkozáskor elvégzett vizsgálatok.

Forrás: hirado.hu