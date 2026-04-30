A NASA vezetője szerint a Plútó egy bolygó

A NASA vezetője, Jared Isaacman nyíltan támogatja, hogy a Plútó visszakapja bolygó státuszát.

A Plútót 2006-ban minősítette át az Nemzetközi Csillagászati Unió törpebolygóvá, ami akkor is nagy vitát váltott ki – közölte a Space.com.

Az azóta érvényes meghatározás szerint egy égitest csak akkor számít bolygónak, ha kering a Nap körül, elég nagy ahhoz, hogy gömb alakú legyen, és „megtisztítja” a pályáját más objektumoktól.

A Plútó ezek közül az utóbbi feltételnek nem felel meg, mivel a Kuiper-övben található számos hasonló égitesttel osztozik a pályáján.

Sokan azonban vitatják a 2006-os döntést, mondván: más bolygók – például a Föld vagy a Jupiter – pályáján is találhatók kisebb objektumok, ezek mégsem kérdőjelezik meg bolygó státuszukat.

Jared Isaacman egy szenátusi meghallgatáson kijelentette:

„Határozottan azok közé tartozom, akik szerint a Plútót újra bolygóvá kellene nyilvánítani.”

Hozzátette, hogy jelenleg tudományos anyagokon dolgoznak, amelyeket szeretnének a szakmai közösség elé vinni, hogy újra megnyissák a vitát. A NASA vezetője azt is hangsúlyozta, hogy így szeretnék ismét elismerni Clyde Tombaugh munkáját, aki 1930-ban fedezte fel a Plútót.

Fontos azonban, hogy a végső döntés nem a NASA kezében van: a bolygók hivatalos besorolásáról továbbra is a Nemzetközi Csillagászati Unió határoz.

A Plútó körüli vita 2015-ben ismét felerősödött, amikor a NASA New Horizons űrszondája először készített közeli felvételeket az égitest felszínéről. A képek egy rendkívül változatos világot mutattak, hegyekkel, nitrogénjégből álló gleccserekkel és egy szív alakú területtel, amelyet Tombaugh-régiónak neveztek el.

Ezek az eredmények azonban eddig nem voltak elegendőek ahhoz, hogy a Plútó visszakapja bolygó státuszát – a kérdés továbbra is nyitott.

