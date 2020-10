Noé bárkájához hasonló projekttel mentenék meg a világ korallzátonyait

Az ausztrál Nagy-korallzátony szomszédságába tervezett biobankban tárolnának élő egyedeket a világ jelenleg legveszélyeztetettebb korallfajaiból arra az esetre, ha a jövőben újra kellene éleszteni egyes populációkat a természetben.

A norvégiai nemzetközi magbunker mintájára megálmodott Élő Korall Biobankban (Living Coral Biobank) 800 különböző korallfajt őriznének és tenyésztenének, a létesítményben emellett kutatólaboratóriumok is helyet kapnának, és akváriumszerű turistalátványosságként is működne – írja a The Guardian online kiadása.

A queenslandi Port Douglasbe tervezett létesítmény lenne a fizikai bázisa egy nagyobb volumenű biobankprojektnek, amelynek célja, hogy a köz- és magánakváriumok világhálózatát létrehozva biztosítsa a különböző korallfajok megóvását.

A projekt mögött álló Great Barrier Reef Legacy nonprofit csoport a jövő héten kezdi meg a korallok begyűjtését az ausztrál Nagy-korallzátony területén, és a virágállatokat ideiglenesen Cairnsben helyezik el.

Dean Miller tengerbiológusnak, a korallbiobank igazgatójának reményei szerint ha a létesítmény megépül, akkor 2025-re már 800 korallfajnak adhat otthont.

„Nagyon súlyos korallfehéredéseknek voltunk szemtanúi, és rájöttünk, hogy bár van néhány nagyszerű környezetvédelmi kezdeményezés, ám sok évbe telik, mire ezeknek érezni lehet majd a jótékony hatását és akkor is csupán néhány koralltípus esetében” – mondta a szakember.

Egy közelmúltbeli tanulmány szerint az ausztrál Nagy-korallzátony virágállatainak száma több mint felére csökkent az elmúlt 25 évben, és a világhírű koralltelep idővel felismerhetetlenné fog válni az üvegházhatású gázok kibocsátásának drasztikus visszaszorítása nélkül.

