Nyolcvanhét év után exhumálják Lemberg elesett lengyel védőit

Megkezdik az 1939 szeptemberében Lemberg védelmében elesett lengyel katonák földi maradványainak exhumálását az egykori holoskói temető területén – közölte nemrég a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN). A 2026. augusztus 25-én induló és október 2-ig tartó munkálatok célja a sírok feltárása mellett az elesettek azonosítása, valamint későbbi méltó újratemetésük előkészítése.

A feltárást a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete ukrán partnerével, az Ukrán Emlékezet nevű szervezettel együttműködve végzi, a munkában pedig a Wrocławi Orvostudományi Egyetem képviselője is közreműködik. A projektben részt vesz továbbá a lengyel Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma, valamint Lengyelország lvivi főkonzulátusa is.

A kutatás középpontjában a Lengyel Hadsereg azon katonáinak maradványai állnak, akik 1939 szeptemberében, Lengyelország német és szovjet megszállásának kezdetén Lviv védelmében vesztették életüket. Az elesetteket az akkori Hołosko Wielkie település területén temették el, amely napjainkban Lviv közigazgatási határain belül található.

A szakemberek régészeti módszerekkel tárják fel és dokumentálják a sírokat, majd exhumálják a bennük található emberi maradványokat, amelyeket antropológiai vizsgálatoknak is alá fognak vetni. Mintákat is biztosítanak a további – például genetikai – elemzésekhez, amelyek segítségével lehetőség nyílhat az egyes katonák személyazonosságának meghatározására.

A maradványok mellett talált személyes és egyéb tárgyakat ugyancsak dokumentálják és megőrzik, mivel ezek az azonosítás mellett az elesés és az eredeti temetés körülményeinek rekonstruálásában is segítséget nyújthatnak. A régészeti, antropológiai és genetikai eredmények együttes vizsgálata így nemcsak az egyes katonák azonosítását, hanem a temetkezések történetének pontosabb megismerését is szolgálja.

Az IPN szerint a lvivi munkálatok egy hosszabb folyamat újabb állomását jelentik, amelynek célja a mai Ukrajna területén 1939 szeptemberében elesett lengyel katonák maradványainak felkutatása és azonosítása. A program végső célja, hogy az elesettek személyazonosságának megállapítása után gondoskodjanak földi maradványaik méltó eltemetéséről.

Forrás: mult-kor.hu

Nyitókép forrása: PAP/Darek Delmanowicz

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