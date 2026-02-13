PhD-fokozatot szerzett Kampó Ildikó, a Zrínyi Ilona Líceum igazgatója

Kampó Ildikó, a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum igazgatója nyilvános vita keretében megvédte doktori disszertációját a Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában 2025. december 8-án.

A disszertáció címe: Az európai uniós területfejlesztési projektek hatása a kárpátaljai turisztikai desztinációk fejlődésére. Az értekezés témavezetője dr. Szabó Géza, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense.

Az értekezés átfogó elemzést nyújt a Kárpátalját érintő európai uniós fejlesztési programokról, különös tekintettel az elmúlt évtized INTERREG és határon átnyúló együttműködési projektjeire. A kutatás célja annak feltárása volt, hogy ezek a programok miként járultak hozzá a régió turisztikai infrastruktúrájának, szolgáltatásainak és desztinációinak fejlődéséhez, különösen a pandémia és az orosz–ukrán háború árnyékában

Kampó Ildikó felsőfokú tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2003-ban kezdte meg földrajz szakon. Tanulmányait a Ternopoli Egyetemen folytatta földrajz szakirányban. 2015 és 2016 között ukrán nyelv és irodalom szakon tanult a Rákóczi-főiskolán. 2017-ben mester fokozatú diplomát szerzett a Munkácsi Állami Egyetemen turizmustudomány szakon. Ezzel egyidőben a Károli Gáspár Református Egyetemen magyar mint idegen nyelv szakirányon mesterképzésben vett részt. Pályafutása során több oktatási intézményben is tevékenykedett, elsősorban földrajztanárként, emellett szakmai programok, tanulmányi versenyek és helyi fejlesztési kezdeményezések aktív szervezője volt. 2012-től a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum földrajztanáraként dolgozott, ahol elkötelezetten támogatta a térségi földrajzi és turisztikai ismeretek oktatását. 2006 óta aktív oktatója a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központ nyelvi képzéseinek, ahol ukrán és magyar nyelvtanfolyamokat tart. Emellett társszerzője egy kezdők számára készült magyar tankönyvnek is. 2023 és 2025 között a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolában is oktatott. 2025-től a Beregszászi Zrínyi Ilona Líceum igazgatójaként tevékenykedik.

Kutatási területei közé tartozik a turizmusfejlesztés, a kárpátaljai turisztikai desztinációk vizsgálata, a területfejlesztési programok hatásmechanizmusainak elemzése, valamint a fenntartható regionális fejlődés kérdésköre. Tudományos munkásságát számos hazai és nemzetközi szakfolyóiratban megjelent tanulmány és társszerzős publikáció jelzi.

