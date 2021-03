Stresszoldási stratégiákról szerveztek óvodapedagógus-konferenciát

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség március 19-én 10.00 órától online térben szervezte meg az Óvodapedagógusok Konferenciáját Stresszoldási stratégiák az óvodában és a családban témakörben.

Az esemény a Zoom platformon 67 óvodapedagógus részvételével zajlott.

A konferenciát Gabóda Éva, a KMPSZ Óvodapedagógia Szekciójának vezetője nyitotta meg. Rövid beszédében köszöntötte a résztvevőket és örömét fejezte ki a konferencia létrejöttével kapcsolatban, majd átadta a szót az előadóknak.

Elsőként dr. Orosz Ildikónak, a KMPSZ elnökének előadását hallgathatták meg a résztvevők A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program sikerei Kárpátalján (2017–2020) címmel. Ennek keretében összefoglalta, hogy az elmúlt három év alatt mely óvodák kerültek felújításra és mely óvodai csoportok részesültek támogatásban. Felsorolta, milyen fejlesztésekkel támogatta Magyarország Kormánya az óvodai nevelés fennmaradását és fejlődését vidékünkön a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretein belül. Kitért arra is, hogy a szórványvidékeken magyar óvodai csoportokra mutatkozik igény, azonban sok esetben az állam nem hozza létre azokat. Ennek okán több helyen is a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretein belül hoztak létre magyar óvodát vagy óvodai csoportot.

Folytatásként a pszichológia témakörében hangzott el két előadás. Gávriljuk Ilona, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára Stresszoldási módszerek és lehetőségek gyermekkorban című előadásában azt vázolta, hogyan lehet kezelni a stresszt a mindennapok során. Beszélt olyan stratégiákról, amelyek segítségével a napi stressz negatív hatásai kiküszöbölhetők, sőt a pozitív élettani folyamatok generálását eredményezhetik.

Gogola István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanára a stresszel való megküzdés lehetőségeiről beszélt Félelmek és megküzdési stratégiák a családban c. előadásában. Körüljárta a stressz mint jelenség szerepét a mindennapokban. Bemutatta a különböző típusú megküzdési módokat és stratégiákat a családi életben.

A délutáni program részeként Kokas Erzsébet tartott előadást a zenés népi játékok fontosságáról az óvodai nevelés során. A népi játékokban az éneklés stresszoldó funkcióval is bír. Bemutatott különböző népi játékokat, melyek kiválóan alkalmazhatók fejlesztésre és feszültségoldásra egyaránt az óvodában. Egyes játékoknál a látottak és hallottak gyakorlása is megtörtént. A bemutatott játékokat videofelvételen a részt vevő pedagógusok később le is tölthetik.

Az előadásokat követő fórum keretében Szkáza Éva, a Beregszászi 10. Sz. Óvoda óvónője, Togyeriska Renáta, a Terebesfejérpataki Magyar Óvoda (P. Frangepán Katalin Gimnáziumi Hálózat) vezetője, Varga Roszoha Gabriella, a Benei Oktatási-Nevelési Intézmény óvónője, Szülek Marianna, a Zápszonyi Fecske Óvoda vezetője osztották meg az elmúlt évek tapasztalatait. Ezután a pedagógusok eszmecserét is folytathattak az elhangzottak kapcsán, megbeszélhették az aktuális problémákat.

A mese különösen nagy jelentőséggel bír kisgyermekkorban. Az óvodapedagógusok munkájának szerves részét képezi a mesemondás. Emellett azonban fontos számukra is a feltöltődés, ezért végezetül Bak Dávid előadásában a résztvevők meghallgathatták A vínjány c. mesét.

A konferenciát Gabóda Éva szekcióvezető zárta rövid összegzéssel. Sajnos a stressz témaköre napjainkban különösen aktuális már a kisgyermekekkel kapcsolatosan is. Épp ezért fontos, hogy kellőképpen foglalkozzon vele az óvodapedagógus-társadalom. Minél jobban megismerik a stressz hátterét és a kialakult stressz kezelésének lehetőségeit, annál eredményesebb munkát végezhetnek a pedagógusok az óvodai nevelés során. Ezenkívül elmondta, nagy öröm számára, hogy a karanténkorlátozások ellenére is létrejöhetett az esemény. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a legközelebbi konferencia alkalmával már személyesen is találkozhatnak a kollégák.

