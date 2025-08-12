Teljes napfogyatkozás lesz Európa egy részén

Huszonhét év után, 2026. augusztus 12-én ismét teljes napfogyatkozás lesz látható Európából. A Hold közvetlenül a Föld és a Nap közé kerül, amely rövid időre a bolygó egy-egy területét is sötétségbe borítja. A különleges eseményre óriási az érdeklődés, ami az érintett országokban a szállásárakat is csillagászati szintig emelheti.

2026. augusztus 12-én olyan ritka égi jelenség lesz látható Európából, amelyre már 27 éve nem volt példa. A teljes napfogyatkozás napkeltekor kezdődik Oroszország északi részén, Szibériában, majd Grönland északkeleti területe fölé vonul tovább – írja az Independent.

A teljes sötétség Izland nyugati partjain, majd Észak-Spanyolországból és a Baleár-szigetekről is megfigyelhető lesz. A lap szerint többek között Rejkjavík, Valencia, Ibiza és Mallorca lakói is egyedülálló látványban részesülhetnek. A teljes napfogyatkozás idején a Hold közvetlenül a Föld és a Nap közé kerül, és egy rövid időre sötétségbe borítja a bolygó egy-egy területét. A NASA szerint a Hold négyszázszor kisebb a Napnál, de négyszázszor közelebb van a Földhöz, ezért azonos méretűnek tűnnek az égen.

A különleges csillagászati jelenség a turistákat és a szakembereket is világszerte vonzza. A természeti jelenséget gyakran életre szóló pillanatként emlegetik a csillagászok.

A leghosszabb teljes napfogyatkozás 2026-ban Izland legészakibb részén lesz látható.

A napfogyatkozás kezdetén és végén részleges napfogyatkozás is megfigyelhető. Ez csillagászati szempontból azért fontos, mert ilyenkor látszik a Nap koronája, vagyis a Nap több millió fokosra hevült külső légköre, amelyet egyébként a Nap fénye elnyom. Ilyenkor még a napkorong szélén éppen zajló napkitörések is jól látszódnak.

A jövő nyári eseményre hatalmas érdeklődés várható, ami a szállásárakat is csillagászati szintig emelheti. A szakértők azt tanácsolják, hogy aki utazna, foglaljon előre szállást és repülőjegyet. Hozzátették, hogy a napfogyatkozás károsíthatja a szemet, ezért fontos, hogy az érdeklődők csakis a megfelelő védőszemüveggel nézzék végig a jelenséget.

A teljes napfogyatkozások időpontja és útvonala pontosan kiszámítható, míg a látvány intenzitásába az időjárás is közbeszólhat. Az 1999-es napfogyatkozás idején például a brit Cornwallban több ezren gyűltek össze karneváli hangulatban, de a felhők végül teljesen eltakar­ták a Napot.

Aki jövőre valamiért lemaradna az eseményről, annak sem kell sokáig várnia: 2027. augusztus 2-án Spanyolország déli részéről ismét teljes napfogyatkozás lesz látható, és egy újabb esély nyílik a különleges égi jelenség megcsodálására.

Magyarországon 1999-ben volt teljes napfogyatkozás

Magyarország 1999. augusztus 11-én élhette át a teljes napfogyatkozás ritka csodáját, amelyre legutóbb 1842-ben volt példa, legközelebb pedig csak 2081-ben lesz. A különleges napra sokan készültek: a boltokból pillanatok alatt elfogytak a védőszemüvegek, hiszen a Napba szabad szemmel nézni veszélyes, és akár maradandó látáskárosodást is okozhat.

A 2 perc 23 másodpercig tartó jelenséget a Szombathely–Szeged sávban lehetett megfigyelni, így a Balaton és a Velencei-tó környéke is ideális helyszínnek bizonyult. Ekkoriban sokan nyaralással kötötték össze a megfigyelést. Magyarországon szinte mindenhol megállt az élet: volt, ahol egész napra szabadnapot adtak, máshol pedig a munkában is szünetet tartottak. A Hold árnyéka 12 óra 6 perckor vetült Magyarországra, majd a következő percekben az emberek lélegzet-visszafojtva figyelték, ahogy a nappal éjszakává változik.

