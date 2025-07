Ukrajna űrbe küldött üzenete 2029-ben érhet célba

Az ukrán űrügynökség a 2000-es évek elején egy meglepő üzenet küldött az űrbe, amely 2029-re érkezhet meg a célponthoz – írta nemrég megjelent cikkében az IFL Science tudományos portál.

Az ukrán űrügynökség még 2008-ban indította el a Gliese 581c nevű, potenciálisan lakhatónak vélt bolygónak küldött üzenetét, amely a Földtől 21 fényévnyire található Gliese 581 csillag körül kering.

Az üzenet 2029-ben érkezik meg, és ha esetleg élnek ott űrlények, akik veszik azt és válaszolnak, az 2050-ben érkezhet vissza a Földre

A 2007-ben felfedezett Gliese 581c a második bolygó volt, amelyet a rendszerben azonosítottak. A rendszer központjában lévő csillag, a Gliese 581 egy vörös törpe, a legkisebb hidrogénégető csillagtípus a kozmoszban. Bár ezeknek a csillagoknak sokkal kisebb tömegük van, mint a Napnak, és sokkal kevesebb energiát termelnek a körülöttük keringő bolygók számára, mégis azok közé az égitestek közé tartoznak, amelyek körül esetleg kialakulhatott élet az univerzumban.

A Gliese 581c a maga tömegével – amely 5,5-szerese a Földének – a „szuperföldnek” nevezett bolygók egyik osztályába tartozik. A tudósok érdeklődését azért keltette fel ez a bolygó, és egy másik égitest a rendszerben (a Gliese 581d), mert a vörös törpétől mért távolságot nézve a lakhatósági zóna közelében helyezkednek el, bár valójában már azon kívül található meg mindkét égitest. Ezzel együtt a nemrég megjelent tanulmányok nem zárták ki azt, hogy a Gliese 581 rendszerében lévő bolygók lakhatók lehetnek.

2008-ban a Gliese 581c-t szemelték ki arra, hogy ha esetleg van ott élet, akkor üzennek a földönkívülieknek.

Az ukrán állami űrügynökség 2008. október 9-én küldte el az üzenetet, amelyet egy azóta megszűnt online közösségi oldalnak, a Bebo felhasználóinak javaslataiból állított össze egy szavazás után.

A kiküldött rádiójelek közt – amelyben 501 különböző szöveg és fotó szerepelt végül, bináris formátumba konvertálva – olyan híres közéleti szereplők is helyet kaptak, mint például Hillary Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Cheryl Cole énekesnő vagy egy brit reggeli tévéműsor vezetői, Richard és Judy. De írtak az üzenetek közt a világbékéről és az élet értelméről is. Az időkapszula elküldésének értelme lényegében az volt, hogy ezzel jelezni lehet az esetleg ott élő földönkívülieknek, hogy értelmes életformák léteznek a Földön is (utóbb egyébként egy hasonló üzenet ment a rendszer másik bolygójára, a Gliese 581d-re is, amely 2030-ban érkezhet meg).

Feltételezve, hogy az idegenek léteznek, és elég fejlettek hozzá, legkorábban 2050-ben számíthatunk válaszra a 581c-ről.



Forrás: hirado.hu

Nyitóképen: a Gliese 581 vörös törpe körüli bolygórendszerről az Európai Déli Obszervatórium (ESO) 3,6 méteres távcsövén lévő HARPS műszerrel történt felfedezés alapján készített művészi ábrázolás (Forrás: ESO)