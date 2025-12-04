A külhoni magyar elektronikus média történetéről készült kötetet mutattak be Palicson

Az egységes magyar médiatér létét bizonyítja, hogy létrejöhetett A külhoni magyar elektronikus média története című kötet – hangsúlyozta Meszleny László, a Médiatanács tagja szerdán Palicson a könyv bemutatóján.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Pannónia Alapítvány projektje az 1989 utáni határon túli magyar televíziózás és rádiózás történetét, jelenlegi helyzetét mutatja be a közzétett kordokumentumokon keresztül.

Huszonhat életútinterjú készült el a Kárpát-medencei elektronikus média meghatározó szereplőivel. Ezen interjúkat szerkesztett, tömörített formában tartalmazza a szerdán bemutatott kötet.

Az életpályák mellett a Kárpát-medencei média helyzete is kirajzolódik, és a történeteken keresztül megismerhetővé és kutathatóvá válik a magyarság múltbéli és jelenlegi helyzete.

Meszleny László kiemelte, hogy a könyv „elkerüli a belterjesség csapdáját”, és egy „aktuális, izgalmas, jól szerkesztett, profi” munkáról van szó.

A kötet megálmodói „maguk is élték a történelmet, ültek a hullámvasúton, és hiteles személyek, hiszen ők is mindig egységes magyarságban gondolkoztak, a magyar médiateret egységbe látták, nem gettósítva, nem elkülönítve, nem a hallgathatatlan vagy nézetlen műsorsávban eltéve” – tette hozzá.

Fremond Árpád, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntőbeszédében rámutatott, hogy

„a vajdasági magyar kulturális autonómia négy erős pilléren nyugszik: az anyanyelvi oktatáson, a magyar kultúrán, a nyelv- és íráshasználaton, valamint az anyanyelvű tájékoztatáson”.

Hozzátette: „mi magunk döntünk a legfontosabb kérdésekről, amelyek közösségünk megmaradásának feltételei, hozzájárulunk ahhoz, hogy a délvidéki magyarság otthon, biztonságban és értékei mentén élhessen, dolgozhasson és boldogulhasson szülőföldjén”.

A Pannónia Alapítvány igazgatója, Agárdi Gábor kiemelte, hogy ez a projekt, amelynek keretében elkészültek az életinterjúk videó és könyv formájában, hidat képez a múlt és a jelen között. „Ez nem csupán egy archívum, hanem fontos kordokumentum. Negyed évszázad lenyomata jelenlegi helyzetképpel fűszerezve” – magyarázta.

A palicsi rendezvény keretében az erdélyi, a vajdasági, a kárpátaljai és a felvidéki média helyzetéről szerveztek kerekasztal-beszélgetést Kárpát-medencei újságírók részvételével.

A kötet alapanyagául szolgáló életútinterjúk az alábbi oldalon elérhető: https://kmemt.pannonrtv.com/.

Forrás: MTI