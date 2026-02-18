Magyarország és Szlovákia leállítja az Ukrajnába irányuló dízelszállítást

Magyarország és Szlovákia felfüggeszti az Ukrajnába irányuló dízelolaj-szállítást mindaddig, amíg újra nem indul a szállítás az országot átszelő Barátság kőolajvezetéken.

A Barátság vezetéken érkező orosz olaj szállítása január 27-én állt le. Kijev magyarázata szerint a hálózat egyik létesítményét orosz dróntámadás érte a Lemberg megyei Brodi közelében.

Szijjártó Péter bejelentése

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a kormányülést követően a mai napon bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajnába, amíg az Ukrajna felől érkező olajimport helyre nem áll.

A külügyminiszter az orosz olaj elindításának késleltetését tisztán politikai döntésnek nevezte.

„Az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítása leállításra került. És az Ukrajnába irányuló dízel üzemanyag kiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolaj szállítását a Barátság vezetéken Magyarország irányába”

– fogalmazott a miniszter.

Hozzátette, hogy Magyarország jelenleg 96 napra elegendő stratégiai olajkészletekkel rendelkezik, így rövid távon nincs ok az aggodalomra.

Szlovákia az áramszállítást is felfüggesztheti

Robert Fico szlovák miniszterelnök az Ukrajnába irányuló áramszállítás szüneteltetését is kilátásba helyezte, amennyiben Kijev nem indítja újra az orosz olaj tranzitját.

Szlovákiában a készlethiány miatt válsághelyzetet hirdettek.

Minden olajterméket a belföldi piacra küldenek, így az Ukrajnába irányuló export leáll. A szlovák miniszterelnök szintén ukrán politikai döntésnek minősíti a helyzetet.

Magyarország a horvátok segítségét kéri

Az ellátás biztosítása érdekében Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult, hogy az Adria olajvezetéken keresztül biztosítsák az orosz olaj szállítását. Horvátországba tengeri úton jut el a nyersanyag.

Szijjártó Péter közleménye szerint a MOL magyar olajvállalat 500 ezer tonna tengeri úton érkező orosz olajat rendelt. A szállítmány március első napjaiban érkezhet a horvátországi kikötőbe, ahonnan 5-10 nap alatt jut el a magyarországi finomítóig.

Kárpátalja.ma

Forrás: delo.ua