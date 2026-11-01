Bezárja romániai üzemét a legnagyobb ukrán acélgyártó, a Metinvest – írja a profit.ro.

Az egyik leggazdagabb ukrán üzletember, Rinat Ahmetov tulajdonában álló Metinvest tavaly vásárolta fel az acélcsöveket, vezetékeket és cső alakú profilokat gyártó ArcelorMittal Tubular Products SA-t. Most a Iasi-i vállalat 195 dolgozója közül 194-et bocsátanak el.

„A vállalat üzleti modellje az egyik ukrajnai kombinátból érkező melegen hengerelt acélrudak feldolgozásán alapult. Oroszország 2026. augusztusi támadásai a kombinát működésének felfüggesztéséhez vezettek, ami kihatással volt a Iasi-i cég működésére” – idézi a gazdasági hírportál a Metinvest közleményét.

A Metinvest Tubular Iasi, a korábbi ArcelorMittal Tubular Products, megpróbálta európai termékekkel kiváltani a kieső ukrajnai alapanyagokat, azonban azok tonnánként 110 euróval (mintegy 40 ezer forint) többe kerülnek. Az elbocsátott alkalmazottak végkielégítést kapnak, közölte a vállalat.

A Metinvest Tubular Iasi árbevétele 2025-ben 20 százalékkal, 304,6 millió lejre (mintegy 21 milliárd forint) csökkent, miközben az adósságállománya 111,9 millió lejről (nagyjából 7,7 milliárd forint) 138,3 millióra (körülbelül 9,5 milliárd forint) nőtt, s 66,4 millió lej (mintegy 4,5 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet.

Forrás: MTI

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