Csaknem 700 pályamű érkezett a Richter TETT pályázatra

Csaknem 700 pályamű érkezett a Richter TETT: Te és a Természettudományok – mesés történetek című pályázatára, a zsűri 12 díjat és 5 különdíjat ítélt oda, valamint 75 művet választott be az ötödik TETT-kötetbe.

Az idei évadban a kiírásra összesen 688 pályamű érkezett, az 1. korcsoportban (3-5. osztály) 236, a 2. korcsoportban (6-8. osztály) 304, a 3. korcsoportban (9. osztálytól az érettségiig) 148 alkotást nyújtottak be a diákok. A beérkezett történetek között gyakran jelentek meg a kémia, a biológia és a fizika világához kapcsolódó témák – közölte a Richter Gedeon Nyrt. szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a TETT pályázatra Magyarország valamennyi vármegyéjéből érkeztek jelentkezések, a legnagyobb aktivitás Budapesthez és Pest vármegyéhez kötődött, emellett Fejér, valamint Csongrád-Csanád vármegyéből is kiemelkedő részvétel mutatkozott. A külhoni érdeklődés is nagy volt: Romániából 93, Szerbiából 23, Szlovákiából 6, Ukrajnából 3 alkotás érkezett.

A programot a vállalat a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (SZ2A) szakmai partnerségével hívta életre, Döbrentey Ildikó és Levente Péter művészházaspár fővédnökségével.

A pályázat általános és középiskolás diákoknak teremt lehetőséget arra, hogy a természettudományok témáit kreatív történetírás formájában dolgozzák fel. A program célja, hogy a fiatalok elmélyítsék tudományos érdeklődésüket, fejlesszék rendszerszintű szemléletüket és erősítsék önálló, felfedező attitűdjüket.

A TETT 2021-es indulása óta több mint háromezer pályamű érkezett, és összesen 507 alkotást választott ki a zsűri publikálásra a TETT-kötetekben, a visszatérő pályázók száma évről évre növekszik – emlékeztetnek a közleményben.

A díjazottak és az antológiába bekerült szerzők teljes listája a TETT hivatalos oldalán érhető el.

Fotó: A díjazottak. Forrás: Richter Gedeon Nyrt.