Ismét indulnak zarándokvonatok Csíksomlyóra és Czestochowába

Idén újra indít zarándokvonatokat a MÁV a Misszió Tours Utazási Irodával közösen: júniusban az erdélyi Csíksomlyóba és a lengyelországi, czestochowai pálos kegyhelyre, szeptemberben pedig a bosznia-hercegovinai Medjugorjéba – közölték a szervezők szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kiemelte: a zarándokvonatok azt üzenik, hogy itt Közép-Európában, Magyarországon a keresztény kultúra nem “dohos”, “múzeumból előrángatható” emlék, hanem a “mai napig velünk élő szokás”. Az államtitkár szerint a zarándoklatok másik fontos vonása, hogy közösségi élmény. Aki zarándokol, az a másikra, a közösségre van bízva.

Kormányos László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta: a vasúttársaság a Misszió Tours Utazási Irodával közösen az elmúlt tíz évben több mint húszezer zarándokot utaztatott. Kitért arra is, hogy a zarándokvonatokon speciális igényeket is ki kell elégíteniük, mint például a vonatrádió vagy a külön fülke biztosítása istentiszteleti alkalmakra.

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója ismertette: a szokásos Boldogasszony zarándokvonat mellett idén indítanak a csíksomlyói búcsúba egy másik, rövidebb programmal tervezett zarándokvonatot is, amely a szombati búcsúi mise után visszaindul Budapestre. Elmondta: a csíksomlyói zarándoklaton távoli országokban diaszpórában élő magyar fiatalok is részt vesznek majd, a Rákóczi Szövetség pedig szervezi, hogy a lengyelországi zarándoklatra száz kárpátaljai fiatal is elutazhasson.

A zarándoklatokról több információ a www.missziotours.hu oldalon olvasható.

Forrás: MTI