Egy erdélyi református templom is felkerült Európa hét legveszélyeztetettebb örökségi helyszínének listájára

Az Erdélyben található őraljaboldogfalvi (Santamaria-Orlea) református templom is felkerült Európa hét legveszélyeztetettebb örökségi helyszínének listájára, amelyet csütörtökön ismertetett az Europa Nostra – közölte az

A dél-erdélyi templomot a kolozsvári Kelemen Lajos Épített Örökségvédelmi Társaság (KLMT) jelölte a listára való felvételre, a Hátszegi Református Egyházközség, a Román Építészszövetség és az ICOMOS Magyarország és több tudományos partner támogatásával.

A Hunyad megyében található őraljaboldogfalvi református templom Románia egyik legrégebbi kőtemploma. A román stílusból a gótikába való átmenet kivételes példája, a befolyásos Kendeffy (Candea) család építtette a 13. század végén. Falain 1311-ből, 1400-ból és 1450-ből származó festmények maradtak fenn, amelyek ritkaságnak számítanak Kelet-Közép-Európában. 1555 óta a református egyház használja.