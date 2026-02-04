Leomlott az erdélyi Szilágycseh református templomának 507 éves tornya

Leomlott az erdélyi Szilágycseh református templomának tornya és jelentős része kedd este. A torony az úttestre dőlt, teljesen elzárva a forgalmat mindkét irányban.

A helyszínre a szilágycsehi tűzoltók mellett zilahi egységek is kivonultak több tűzoltóautóval, rohammmentővel, valamint speciális mentőfelszereléssel és keresőkutyás egységgel.

A szilágycsehi református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke.

A templom középkori eredetű: a mai épület magja a 15-16. század fordulóján alakult ki, erre utal a szentély boltozatán fennmaradt 1519-es évszám is.

Eredetileg gótikus stílusú, egyhajós templom lehetett, amelyet a korabeli földbirtokos családok támogatásával építettek és bővítettek. A reformációt követően a templom a református közösség használatába került, és azóta is a helyi egyházközség központja.

A 2024 decemberében indult 10 millió lej értékű felújítást vissza nem térítendő támogatásból tervezték megvalósítani, a kivitelezést pedig 2027 végéig kellett volna befejezni – írta az erdélyi Krónika című hírportál.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: reformatus.hu/Torkos Márk-Erik, KREK