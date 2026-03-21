Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában

Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai magyarság két világháború közötti politikai vezetőjére emlékeztek szombaton Prágában a csehországi és szlovákiai magyarok.

A megemlékezést, amelyet a kommunista rendszer áldozatainak a Motol köztemetőben létrehozott emlékhelyén tartottak, a prágai Esterházy János Társulás a Keresztény és Emberi Értékekért, valamint a Prágai Magyar Katolikus Plébánia szervezte meg a börtönben elhunyt politikus születésének 125. évfordulója alkalmából.

A kegyeleti aktuson részt vett egyebek között Balga Zoltán, prágai magyar plébános, az Esterházy Társulás elnöke, Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke, Baranyi András Magyarország prágai nagykövete, valamint Somogyi Alfréd, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szlovákiai magyar civil szervezet elnöke. Szép számmal jelen voltak a martosi Esterházy Akadémia növendékei élükön Méry János igazgatóval.

A résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el Esterházy János emléktáblájánál.

Az ünnepségen elhangzott beszédek egybehangzóan méltatták Esterházy János életét és munkásságát.

Baranyi András beszédében rámutatott:

Esterházy János személyes sorsán keresztül láthatjuk, milyen fontos az értékek melletti kiállás. Ez a ma embere számára is iránytű lehet. A nagykövet kijelentette, hogy Esterházy öröksége ma is él és hat.

Somogyi Alfréd a hűségről beszélt. Azt mondta, hogy Esterházy János egész életében hű maradt az emberi élet legfontosabb értékeihez: az istenhez, a szülőföldhöz, a családhoz. Esterházy ezeket az értékeket élete legnehezebb, megpróbáltatásokkal teli időszakában is vállalta. Ebben korunk embere számára is példakép lehet.

A néhány tucatnyi résztvevő – köztük ezúttal nagy arányban fiatalok – az ünnepség kezdetén közösen elénekelte a magyar himnuszt.

A kegyeleti emlékhelyet a csehországi Politikai Foglyok Konföderációja alakította ki az 1989-es rendszerváltás után a motoli temetőnek azon a részén, ahol a múlt század hatvanas és a hetvenes éveiben a korábbi politikai rendszer többtucatnyi áldozatát névtelenül elhantolták. Az 1901-ben született és 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében meghalt Esterházy János urnája a hatvanas évek elején került az akkor még névtelen tömegsírba.

A több mint egy évtizede átalakított motoli központi emlékművön két áldozat neve szerepel: Josef Bryx korábbi háborús pilótáé, aki a munkatáborokban elhunytakat, valamint Esterházy Jánosé, a felvidéki magyarság egykori vezetőjéé, aki pedig a kommunista börtönökben meghalt politikai foglyokat jelképezi.

Vasárnap Esterházy János emlékére és boldoggá avatásának támogatására magyar nyelvű ünnepi mise lesz a prágai Szent Henrik és Kunigunda-templomban.

Forrás: MTI

