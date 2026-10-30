Gombaszög 2027: vasárnap reggel indul a jegyvásár!

Vasárnap reggel 9-kor indul Gombaszög 2027 jegyértékesítése. Első körben 100 darab Super Early Bird bérlet várja gazdáját, ezt követően pedig érkeznek a továbbra is magasan kedvezményes Early Bird jegyek, amelyek december 31-ig lesznek elérhetőek.

A fesztivál jövőre szerdán nyitja meg kapuit, de a ráhangolódás már kedden elkezdődik. A szervezők ezen a napon a gombaszögi életérzésre, a kisközösségekre és a fesztivál nyugodtabb oldalára helyezik a hangsúlyt: a SzobaChill, a FolkSzöglet programjai, tábortűz és közösségi események várják azokat, akik már a koncertek előtt belekóstolnának a tábori hangulatba.

A 100. évfordulóhoz közeledve egy újdonsággal is bővül a fesztiválhelyszín: megnyílik a Gombaszög 100 kemping, amely az Andrássy- és a Bebek-kempinget összekötő almáskertben, egy sík, fákkal övezett területen kap helyet.

Aki már kedden beköltözne a táborba, annak a 89 eurós Hetijegy+ bérletet kell választania, amely mellé – ha sátorozni is szeretne az Andrássy-, Bebek- vagy Coburg-kempingek valamelyikében – a kiválasztott sátorjegyet is megvásárolhatja elővételben. Aki pedig kipróbálná az új Gombaszög 100 kempinget, annak erre a hagyományos, 79 eurós Hetijegy bérlet mellé váltott Gombaszög 100 sátorjeggyel lesz lehetősége.

A Gombaszög 100 kemping új helyszínnel és új élményekkel várja a táborozókat, a jegyértékesítés indulásával pedig már a jövő évi gombaszögi nyár is egyre közelebb kerül. Aki biztosítani szeretné a helyét, vasárnap reggel 9-től a gombaszog.taggin.io weboldalon kedvezményes áron válthatja meg a bérletét.

Gombaszög 2026 aftermovie:

Forrás: Felvidék.ma

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