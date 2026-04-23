Gyorsjelentés a Szülőföldön Magyarul Program 2026-os kérelmeiről

Április 16-án éjfélkor lezárult a Rákóczi Szövetség online kérelembenyújtási felülete, amelyen a külhoni magyar diákok számára biztosított oktatási-nevelési támogatás igénylésére volt lehetőség a Szülőföldön Magyarul Program keretében.

Az idei évben összesen 229 339 kérelem érkezett be, ami közel megegyezik a korábbi évek adataival. A fejlesztett digitális rendszernek köszönhetően az ügyintézés minden eddiginél gyorsabbá és egyszerűbbé vált.

A program a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján működik, és évente biztosít támogatást a Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló diákok számára. A támogatás összege 2023 óta évi bruttó 100 ezer forint diákonként.

A támogatás célja a magyar nyelv és kultúra megőrzése a határon túli régiókban, valamint annak elősegítése, hogy a fiatalok anyanyelvükön tanulhassanak az óvodától a felsőoktatásig.

A kérelmek többsége megújítás volt: a 2026-ban benyújtott pályázatok 82,7 százaléka korábbi támogatások meghosszabbítása, míg közel 40 ezer új igénylés érkezett.

Regionális bontásban továbbra is Erdélyből érkezett a legtöbb kérelem, míg Kárpátaljáról a kérelmek mintegy 7 százaléka származik. Megfigyelhető, hogy több térségben – így a Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján – nőtt a felsőoktatásban tanulók által benyújtott kérelmek száma.

A kérelmek elbírálása várhatóan 2026. július 10-ig zárul le. A folyamatban a program külhoni partnerei vesznek részt, összesen 157 közreműködő szakember bevonásával.

Az előzetes becslések szerint idén mintegy 225 ezer kérelem részesül majd támogatásban, ami enyhe csökkenést jelent a tavalyi évhez képest. A visszaesés hátterében elsősorban demográfiai okok állnak, mivel a születésszámok csökkenése már a kérelmezők számában is érezteti hatását.

A program továbbra is kulcsszerepet játszik a külhoni magyar közösségek megerősítésében, hozzájárulva az anyanyelvi oktatás fennmaradásához és a magyar identitás megőrzéséhez a Kárpát-medencében.

Szerző: Sullivan Ferenc, a Rákóczi Szövetség kutatási és elemzési vezetője