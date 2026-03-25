Hankó Balázs: Ismét 8 milliárd forint a HU-rizont programra

Idén, a HU-rizont program harmadik kiírásában ismét 8 milliárd forintos támogatási összeget biztosítunk kutatási pályázatokra – jelentette be a kulturális és innovációs miniszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

„Hiába bármiféle cselszövés, aljas mesterkedés, kizárás, a magyar egyetemek és kutatócsoportok megérkeztek a világ élvonalába. A HU-rizont program első két kiírása sikeres volt, hiszen 53 kutatási együttműködést indítottunk összesen 20 milliárd forintos támogatással. A HU-rizont program sikeresebb, mint az EU Horizont programja, mert a magyar egyetemek nem beosztottak, hanem a konzorciumok vezetői, és a világ legjobb egyetemeivel működnek együtt” – mondta Hankó Balázs.

A HU-rizont programban 2026-ban kutatási programonként 400 millió forint áll rendelkezésre. A pályázatokat május 29-ig lehet benyújtani.

Hankó Balázs felidézte, hogy az elmúlt két évben támogatott projekteket a magyar felsőoktatási intézmények olyan egyetemekkel közösen valósították meg, mint az amerikai Harvard, Yale, Johns Hopkins Egyetem, a brit Oxfordi Egyetem, a Szingapúri Nemzeti Egyetem vagy a japán Riken kutatóintézet. A kutatási programok irányítói magyar egyetemek voltak.

Mint elhangzott, 2024-ben a digitalizáció terén az Óbudai Egyetem a Stanford University-vel és a Szingapúri Nemzeti Egyetemmel, a világ két Top 10-es egyetemével kezdett együttműködést, a közös fejlesztés célja az orvosi robotika és a mesterséges intelligencia ötvözése volt.

Az egészséges élet vonatkozásában a Szegedi Tudományegyetem a Cambridge-i Egyetemmel, valamint az Ulmi Egyetemmel működik együtt, előbbi a világ második legjobb egyeteme a QS rangsor alapján. A közös kutatás célja a műanyag mikro- és nanorészecskék emberi egészségre gyakorolt hatásának átfogó elemzése.

A miniszter szólt két tavalyi együttműködésről is. Az egyikben a Semmelweis Egyetem a University College of Londonnal indított közös kutatást a demencia megelőzése és kezelése területén, a másikban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a Birminghami Egyetemmel és a Helmholtz kutatóintézettel együttműködésben a mikroműanyagok hatását vizsgálja a vízben.

„Az egyetemek és innováció vonatkozásában is a teljes Kárpát-medencében gondolkozunk. Tavaly az erdélyi Sapientia Egyetem, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem is sikeresen pályázott a HU-rizontra, a Sapientia az amerikai UCLA-val kutat közösen idegtudományokban és a mesterséges intelligenciában, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem pedig Kárpátalja digitalizációja vonatkozásában adott be nyertes pályázatot” – sorolta a tárcavezető.

Forrás: MTI

Fotó: Budapest, 2026. március 24. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a HU-rizont program sajtótájékoztatóján a Kulturális és Innovációs Minisztériumban 2026. március 24-én. MTI/Kovács Attila