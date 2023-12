Idén is szavazhat a közönség az év legjobb családról szóló cikkeire és műsoraira

December 1-től január 10-ig lehet voksolni a Média a Családért-, valamint a Külhoni Média a Családért-díjra érdemes cikkekre és műsorokra. A szakmai és közönségdíjakat 2024 januárjában ünnepélyes keretek közt adják majd át. Bővebb információkért érdemes a Média a Családért Alapítvány honlapjára ellátogatni.

Alkoholista szülők mellett felnőtt gyermekek története, örökbefogadott roma csecsemők sorsa, alsózsolcai és zentai dúlák mindennapjai, egy nyitott gerinccel született, vak kislány és családjának kálváriája, valamint a házasság szépségei és kihívásai – többek közt ilyen témákkal foglalkoztak a Média a Családért- és a Külhoni Média a Családért-díjak idei jelöltjei.

A 16 évvel ezelőtt alapított Média a Családért-díj idén is azokat a magas szakmai színvonalon elkészült, nyomtatásban és online felületeken megjelent cikkeket, rádió- és televízióműsorokat jutalmazza, amelyek a családról szólnak.

A korábbi évekhez hasonlóan a szakmai zsűri idén is havonta egy hazai és egy külhoni médiamegjelenést választott ki, a jelölteket a Média a Családért Alapítvány és a Képmás mutatta be az elmúlt hónapokban. Az így kiválasztott 2 x 12 pályamű közül kerül ki majd a Média a Családért-díj, valamint a Külhoni Média a Családért-díj győztese. A két szakmai fődíj mellé 1-1 millió forintos pénzjutalom is jár.

A szakmai zsűri mellett a közönség is szavazhat. A kategóriákon belül több jelöltre is leadhatják szavazatukat a mediacsaladert.hu oldalon. Az olvasók által legjobbnak tartott hazai és külhoni jelölt 400-400 ezer forint jutalomban részesül. A szervezők a szavazók között Képmás-nyereményeket sorsolnak majd ki.

A magyarországi Média a Családért-díj főtámogatója a Magyar Telekom, a Külhoni Média a Családért-díj a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósul meg. A közönségdíjakat az MBH Bank támogatja.

Magyarországi zsűritagok:

Prof. Dr. Aczél Petra , a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára

, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára Gáspár Monika , a Librettó vezető szerkesztője, M5 (MTVA)

, a Librettó vezető szerkesztője, M5 (MTVA) Király Eszter újságíró

újságíró Martí Zoltán , a 777 alapító-főszerkesztője

, a 777 alapító-főszerkesztője Mohay Bence , az M4 Sport műsorvezetője

, az M4 Sport műsorvezetője Molnár-Bánffy Kata kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője

kommunikációs szakember, a Képmás Kiadó és a Salt Communications ügyvezetője Szilvay Gergely, a Mandiner főmunkatársa

a Mandiner főmunkatársa Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője

Külhoni zsűritagok:

Csinta Samu újságíró, közíró (Erdély)

újságíró, közíró (Erdély) Dunda György , a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója (Kárpátalja)

, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója (Kárpátalja) Molnár Judit, a Ma7 médiacsalád főszerkesztője (Felvidék)

a Ma7 médiacsalád főszerkesztője (Felvidék) Tóth Lívia, a Hét Nap hetilap főszerkesztője, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének alelnöke (Délvidék)

Forrás: Média a Családért Alapítvány