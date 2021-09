Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója

Zalaegerszeg ad otthont szeptember 4-5-én a Hagyományok Háza rendezésében a Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozójának. A Göcseji Falumúzeum négy portájának programjaira itthonról és külhonból is várják a zenészeket és az érdeklődőket. Az eseménysorozatból Mohácsy Albert szakmai vezető ad ízelítőt.

„A Hagyományok Háza – a járványhelyzet miatti egyéves kihagyás után – immár hetedik alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozóját. A Göcseji Falumúzeumban szeptember 4-én a nagyközönséget várjuk szeretettel, míg 5-ére szakmai programokat szervezünk. A rendezvénysorozat szakmai vezetőjeként kifejezetten örülök neki, hogy az első négy évet követően elmozdultunk a főváros vonzáskörzetéből, és az ország különböző részein is népszerűsíthetjük a műfajt. Egy pályázatnak köszönhetően Ópusztaszer és Nyíregyháza után az idén Zalába látogatunk. Kifejezett célunk, hogy a környékbeli zenészek is vegyenek részt az eseménysorozat programjaiban, s mivel elnevezésében a ’Kárpát-medencei’ jelző szerepel, így a határon túlról is várunk közreműködőket. Idén a csallóközi Pósfa zenekart, az óbecsei Fokos zenekart, s reményeink szerint az erdélyi Szászcsávási zenekart üdvözölhetjük körünkben. Nyugat-magyarországi rendezvény lévén a bécsi Délibáb táncegyüttest is meghívtuk, ráirányítva ezzel is a figyelmet a nyugati diaszpórában élő magyarság hagyományőrző munkájára. Hozzájuk személyes kapcsolatok is fűznek, így nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat.

A programsorozatban a Falumúzeum négy portáján, az interaktív nagyszínpadi műsorokon és a kézműves foglalkozásokon minden korosztály megtalálhatja a kedvére valót. A rekonstruált falusi házak udvarán órás váltásokban három-három – összesen tizenkét – táncházzenekar játszik folyamatosan. A táncolni vágyóknak a táncospár-portagazdák nyújtanak segítséget. A nagyszínpadra háromnegyedórás blokkokat állítottunk össze, minden egység hangszerbemutatót, daltanítást és mini-táncházat foglal magában. Ezek megvalósításában főként a környékbeli néptánc- és népzenetanár kollégákra támaszkodunk. A mesekoncerten Bognár Szilvia Csintekerintő című összeállítását élvezhetik a legkisebbek. A rendezvényt egy késő délutáni gálakoncerttel zárjuk, ahol elsősorban a fiatalok (Sarjú Banda, Komári pulyák) jutnak majd leginkább szóhoz.

A kicsik fölös energiáit kézműves foglalkozásokon kötjük le, de kirakodóvásár is színesíti a forgatagot.

A másnapi szakmai program különlegességének ígérkezik az ’Értsünk szót! 2.0’ című kerekasztal-beszélgetés, amelyen a táncosok kifejthetik, mit is várnak el a zenészektől, a zenészek pedig megoszthatják gondolataikat arról, hogy mitől érzik jól magukat a táncházban.”

További részletekről a Hagyományok Háza weboldalán tájékozódhat.