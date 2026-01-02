Kárpátaljai újságíró a Média a Családért-díj döntősei között

A Média a Családért Alapítvány kihirdette a Média a Családért díj 2025 pályázatának tíz döntősét. A kiválasztott alkotások között szerepel a Kárpátalja.ma hírportál újságírója, Bursza Krisztina pályamunkája is.

A beérkezett pályázatokat szakmai előzsűrizést követően Szám Katalin, a Képmás magazin főszerkesztője, valamint Jámbor-Miniska Zsejke, a kepmas.hu online magazin főszerkesztője válogatta. Az általuk kiválasztott tíz alkotás esélyes a díjazásra.

A Média a Családért díj 2025-ben megújult: az elismerésre ezúttal profi és nem hivatásos újságírók, fotósok és tartalomgyártók pályázhattak magyar nyelvű, korábban nem publikált cikkekkel, riportokkal, valamint hang- és videóanyagokkal. A szakmai díj célja, hogy elismerje azokat az alkotókat, akik magas színvonalon, érzékenyen és újszerű módon dolgozzák fel az alapítvány által évente meghirdetett témát. Az idei év központi kérdése a függőség és a család kapcsolata volt.

Bursza Krisztina pályamunkája egy kárpátaljai édesanya történetén keresztül mutatja be a függőségből való felépülés útját, a család szerepét, valamint a hit megtartó erejét.

Az ünnepélyes díjátadón derül ki, hogy a döntősök közül kik részesülnek elismerésben. A díjak kategóriái:

fődíj,

külhoni különdíj,

közönségdíj.

A közönségszavazás 2025. január 1. és február 5. között zajlik a Média a Családért Alapítvány honlapján.

A pályamű ITT olvasható: Egy kárpátaljai édesanya története.

A díjátadó ünnepségre februárban kerül sor.

Kárpátalja.ma