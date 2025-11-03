Keresik a legszebb magyar településnevet – kárpátaljai falvak is versenyben!
A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda országos és határon túli kezdeményezésében nyelvészek és kulturális szakemberek öt régióban állították össze a legszebb magyar településnevek listáját. A közönség 2026. március 31-ig adhatja le szavazatait öt kategóriában, régiónként öt-öt településnévre.
A szavazás teljesen nyitott: bárki, bármelyik régióban voksolhat a számára legszebben csengő nevekre. Egyéni szavazók mellett szervezetek és közösségek is részt vehetnek a kezdeményezésben.
Azok, akik úgy érzik, hogy kimaradt egy különösen hangulatos, szép vagy történetileg érdekes településnév, ajánlást is tehetnek a szervezőknek a következő e-mail-címen: iroda@e-nyelv.hu. A szakmai zsűri ezekből a javaslatokból is válogat majd a döntőbe kerülő nevek közé.
Határon túli települések is versenyben
A „Határon túli települések” kategóriában idén kárpátaljai települések is helyet kaptak a listán.
A szavazók az alábbi falvakra adhatják le voksukat:
- Ábránka (Abranka)
- Fancsika (Fancsikove)
- Szuhabaranka (Bronyka)
- Titokvölgy (Tyitkivci)
A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar településnevek gazdagságára, nyelvi szépségére és kulturális örökségünkre, amely a határokon túl is összeköt bennünket.
Eredményhirdetés és programok
A verseny eredményhirdetése 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén lesz.
A győztes településeken nyelvi és kulturális programokat szerveznek, amelyek a magyar nyelv sokszínűségét, történeti értékeit és közösségformáló erejét mutatják be.