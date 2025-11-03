Keresik a legszebb magyar településnevet – kárpátaljai falvak is versenyben!

A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda országos és határon túli kezdeményezésében nyelvészek és kulturális szakemberek öt régióban állították össze a legszebb magyar településnevek listáját. A közönség 2026. március 31-ig adhatja le szavazatait öt kategóriában, régiónként öt-öt településnévre.

A szavazás teljesen nyitott: bárki, bármelyik régióban voksolhat a számára legszebben csengő nevekre. Egyéni szavazók mellett szervezetek és közösségek is részt vehetnek a kezdeményezésben.

Azok, akik úgy érzik, hogy kimaradt egy különösen hangulatos, szép vagy történetileg érdekes településnév, ajánlást is tehetnek a szervezőknek a következő e-mail-címen: iroda@e-nyelv.hu. A szakmai zsűri ezekből a javaslatokból is válogat majd a döntőbe kerülő nevek közé.

Határon túli települések is versenyben

A „Határon túli települések” kategóriában idén kárpátaljai települések is helyet kaptak a listán.

A szavazók az alábbi falvakra adhatják le voksukat:

Ábránka (Abranka)

Fancsika (Fancsikove)

Szuhabaranka (Bronyka)

Titokvölgy (Tyitkivci)

A kezdeményezés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar településnevek gazdagságára, nyelvi szépségére és kulturális örökségünkre, amely a határokon túl is összeköt bennünket.

Eredményhirdetés és programok

A verseny eredményhirdetése 2026 áprilisában, a magyar nyelv hetén lesz.

A győztes településeken nyelvi és kulturális programokat szerveznek, amelyek a magyar nyelv sokszínűségét, történeti értékeit és közösségformáló erejét mutatják be.

Szavazni és további információkat találni itt lehet:

ITT adhatja le Ön is szavazatát!

Kárpátalja.ma