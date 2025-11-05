Már lehet jelentkezni a Könyvtári kihívás 2025/2026 pályázatra, a Könyvtári Intézet honlapján elérhető a pályázati csomag – mondta el Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna szerdai adásában.

Hozzátette: a kiírás újdonsága, hogy határon túli magyar könyvtárak is közvetlenül pályázhatnak. Támogatják továbbá azt is, hogy a vármegyei könyvtárak segítsék a kis könyvtárakat.

A most lezárult pályázatról Vincze Máté elmondta:

magyarországi könyvtárak pályázhattak településméret alapján különböző kategóriákban, a bírálók négy szempontot néztek. Az egyik, hogy a könyvtári kihívás ideje alatt hány százalékkal nőtt a könyvtárhasználók száma, mennyivel nőtt ezen belül a 14 éven aluli felhasználók száma, mennyien vettek részt a programokon, és mennyivel több könyvet kölcsönöztek.

A helyettes államtitkár hozzátette: a programokon részt vevők és a regisztráltak száma 14 éven alatt is körülbelül 30-33 százalékkal nőtt, tehát egyharmaddal többen jártak könyvtárban azok közül, akik végigcsinálták a programot. A könyvállomány kölcsönzése 8,6 százalékkal nőtt, ami azt jelenti, hogy 250 ezerrel több könyvet kölcsönöztek ki a könyvtárba látogatók.

A pályázatot lezáró elismerésekről közölte: 18 díjat és három különdíjat osztottak ki, utóbbiak a legjobb könyvtári digitális szolgáltatásra és az olvasásnépszerűsítési kampányra vonatkoztak, valamint díjazták azokat a vármegyei könyvtárakat, amelyek határon túli magyar könyvtárakkal közösen valósítottak meg programokat.

A kulturális szférát érintő 15 százalékos béremelésre vonatkozó kérdésre Vincze Máté kifejtette: ez a teljes kulturális szféra 41 ezer dolgozóját érinti. Emlékeztetett: 2022-ben már volt egy 20 százalékos béremelés, azelőtt pedig egy 6 százalékos béremelés. Kiemelte: GDP arányosan Magyarország kétszer annyit költ a kultúrára, mint az európai uniós átlag.

Vincze Máté a Kossuth Rádióban hangsúlyozta: napjainkban már a könyvtáraknak is aktívan be kell vonzaniuk a látogatókat, ki kell települniük, legyen szó akár nyáron a strandkönyvtárakról, vagy egy-egy fesztiválos jelenlétről. Hozzátette: a Kihívás ideje alatt nagyon sok jó példát láttak, ilyenek voltak a településeken rendezett kincskereső programok, pontgyűjtő rendezvények.

Nyitókép: illusztráció

MTI