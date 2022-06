Leállíttatták a Csíki Csipsz forgalmazását

A román hatóság leállíttatta a Csíki Csipsz 33 termékének a gyártását és forgalmazását, mert a csomagoláson a gyártó címénél Székelyföld szerepel Románia helyett – közölte Facebook-oldalán a gyártó, a csíkszentsimoni Pityóka Gyár Srl.

Amint hozzátette: a hatóság a Csíki Sör Manufaktúrát is felszólította, hogy a Székelyföld megnevezést cserélje le Romániára a sörösüvegek címkéin. A döntés ellen mindkét cég fellebbez, és a gyártással, valamint a forgalmazással sem állnak le

– közölték mindkét termék Facebook-oldalán.

A közlemény arra is kitért, hogy a hatóság a székelyföldi regionális szimbólumok és a magyar feliratok ellen indított pereiről elhíresült Dan Tanasának, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjének a feljelentése nyomán járt el.

“A Csíki Csipsz és Csíki Sör Manufaktúra munkaközössége Dan Tanasa úrnak kívánja, hogy igyon rá a medve vizet”

– áll a közleményben.

A Székelyhon portál azt közölte, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) kifogásolta a címkék helymegjelölését. Laurentiu Moldovan, a Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője a lap megkeresésére kijelentette: a cég közlése “nem igaz ebben a formában”. A részletesebb tájékoztatást viszont csak az országos vagy regionális hatóság tájékoztatásától tette függővé.

A Csíki Csipsz egyes sorozatainak tasakján csak a “gyártó” felirat szerepel több nyelven, a településnevet, a megyét és a Székelyföld feliratot csak magyarul tüntették fel. Olyan termék is van forgalomban azonban, amelyek csomagolásán ezek az információk román nyelven is megtalálhatók. A csíki sör címkéjén magyarul és románul is szerepel a cím, a magyar címben a Székelyföld régió megnevezése is szerepel.

A marosvásárhelyi táblabíróság 2017 januárjában jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását és forgalmazását. A sörgyártót a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy eltulajdonította szellemi tulajdonát. A sörgyártók perének nyelvi vonatkozásai voltak. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is. A holland multinacionális cég 2003 óta rendelkezett a Csíkszeredában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet.

A jogvita végül a sörgyártók kiegyezésével végződött, a Csíki Sör Manufaktúra pedig Tiltott Csíki Sörre változtatta a termék nevét.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Csíki Csipsz