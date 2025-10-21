Letartóztattak két ukrán állampolgárt Romániában

Szabotázskísérlettel gyanúsítanak és előzetes letartóztatásba helyeztek két ukrán állampolgárt Romániában, akik a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szerint az orosz titkosszolgálat megbízásából akarták felgyújtani egy nemzetközi csomagküldő szolgálat bukaresti központját – közölték kedden a román hatóságok.

A romániai letartóztatásról korábban Donald Tusk lengyel miniszterelnök is beszámolt.

A román szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) közleménye szerint a két gyanúsított október 15-én házi készítésű gyújtószerkezet helyezett el a csomagküldő cég székhelyén, amely egy lakóház földszintjén található. Ha sikerült volna a szerkezetet működésbe hozniuk, a tűz könnyen átterjedt volna a környező épületekre, sok ember életét és anyagi javait sodorva ezáltal veszélybe – tette hozzá az ügyészség.

A gyújtószerkezetet a SRI tűzszerészei hatástalanították, a gyanúsítottakat a rendőrség kommandósai elfogták. A bukaresti fellebbviteli bíróság később elrendelte a két ukrán állampolgár 30 napos előzetes letartóztatásba helyezését. Diverziós bűncselekmények kísérletéért indult ellenük bűnvádi eljárás – közölte a DIICOT.

A SRI keddi közleménye szerint a Lengyelországból érkezett ukrán állampolgárok az orosz titkosszolgálatok megbízásából akarták egy távirányítású gyújtószerkezettel megsemmisíteni a Nova Post bukaresti irodáját. A SRI-nek speciális műszaki felszerelése segítségével sikerült beazonosítania és idejében hatástalanítania a gyújtószerkezetet tartalmazó csomagot.

A SRI szerint a gyanúsítottak egy kiterjedt – európai országokban tevékenykedő – szabotőrhálózat tagjai voltak, amely az orosz titkosszolgálatok irányításával mindenütt azonos módszerrel támadja a legnagyobb ukrán csomagküldő szolgálat infrastruktúráját.

Közleményében a SRI köszönetet mondott külföldi partnerszervezeteinek a román állampolgárok biztonságának védelméhez nyújtott támogatásért.

A román büntető törvénykönyv a nemzetbiztonság elleni bűncselekmények sorában a 10-20 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtja a diverziós cselekményeket, amelyeket az követ el, aki gyújtogatással, robbantással vagy bármilyen más módon ipari létesítményeket, járműveket, kommunikációs berendezéseket, épületeket, mezőgazdasági vagy ipari termékeket, más javakat részben vagy egészben megsemmisít, használhatatlanná tesz.

Forrás: MTI