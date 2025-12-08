Év végéig lehet jelentkezni az MCC művészeti tehetségkutatójára

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja harmadik alkalommal szervezi meg a teljes Kárpát-medencére kiterjedő művészeti tehetségkutató programsorozatát, az MCC ARS-ot, amelyre év végéig lehet jelentkezni.

Az MCC hétfői közleménye szerint a 2024-ben elindított összművészeti MCC Ars irodalom, képzőművészet, zeneművészet, énekművészet, táncművészet és előadóművészet kategóriában várja a diákok jelentkezését december 31-ig.

A megmérettetés célja, hogy az MCC-ben megszerezhető tudásalapú ismeretek mellett lehetőséget teremtsen a fiatalok kreativitásának és művészi adottságainak kibontakozására – írták.

Mint fogalmaztak, az MCC ARS minden évben egy adott tematikát megjelölve várja a középiskolás alkotókat és fellépőket, arra hívva pályázóit, hogy művészeten keresztül értelmezzék újra, jelenítsék meg a magyarság, nemzeti identitás és a Kárpát-medence kulturális örökségének „időtlen értékeit„.

Az MCC ARS 2026-os témája az IGEn – Hit és művészet címet viseli és minden művészet iránt érdeklődő középiskolás előtt nyitva áll.

A jelentkezők az adott év ARS tematikájához kapcsolódó saját alkotásaikat és produkcióikat a hozzájuk legközelebb eső regionális MCC központban mutathatják be február 21-én. Az MCC ARS előválogatóján jól szereplő diákok automatikusan felvételt nyernek a Középiskolás Programba (KP), illetve a szakmai zsűri javaslata alapján továbbjuthatnak az ARS jövő év április 17-19. között megrendezendő országos döntőjére.

A szekszárdi döntő zsűrije minden évben kiemelt arany minősítéssel jutalmazza a legtehetségesebb résztvevőket, amely egyben belépőt biztosít az ARS szakmai tanulmányútjára Párizsba. Ennek célja, hogy a fiatal művészek közvetlenül találkozhassanak a nemzetközi művészeti élet értékeivel, inspirációt merítsenek a világ egyik legfontosabb kulturális fővárosának pezsgő atmoszférájából, friss művészeti szemlélettel gazdagodjanak.

A résztvevőket műhelymunkák, tapasztalt művésztanárok és mentorok, valamint kreatív csapatmunka, szakmai és közösségi élmények is várják. Ezek mellett a döntő győztesei előnyt élveznek Balaton partján rendezendő ARS Nyári Művészeti Akadémián is.

A program legkiválóbb tehetségei akár művészeti ösztöndíjban is részesülhetnek, amely egy teljes évre szóló egyéni mentortanári támogatással is jár – áll a közleményben.

