Megbukott a román kormány

Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament keddi együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson – számolt be az MTI.

A kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, legalább 233 voksra volt szükség.

A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően, kit bíz meg kormányalakítással.

Nicusor Dan korábban úgy nyilatkozott: nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki az AUR részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.

Romániában már a mostani ciklus elején is lehetett látni, hogy nem lesz egyszerű a kormányzás, mivel az ország költségvetése, gazdasági helyzete nagyon rossz állapotba került az utóbbi években.

A leköszönő kormánynak az Romániai Magyar Demokrata Szövetség is tagja.

Forrás: hirado.hu