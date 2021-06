Meghirdették az oktatási-nevelési támogatás idei felhívásait

Megjelentek a határon túli területeken a magyar nyelvű oktatást és nevelést támogató, a magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul program idei felhívásai – jelentette be Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

A programban azok a szülők igényelhetnek nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, akiknek a gyermekei Magyarország határain kívül magyar tannyelvű óvodában, iskolában tanulnak vagy választható tantárgyként tanulják a magyart. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázat értelmében minden magyarul tanuló gyermek, fiatal 22 400 forint értékű támogatást kap, amelyet a szülők pályázat benyújtásával igényelhetnek.

A felhívás alapján a 2020/2021-es tanévre igényelhető támogatásokra június 10. – 2021. szeptember 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani.



Potápi Árpád János a program idei fő újdonságának nevezte, hogy az eddigi jelképes, a felsőoktatásban tanulóknak járó 2800 forint értékű hallgatói támogatás 22 400 forintra emelkedik.

A további várható támogatási újdonságokra térve az államtitkár utalt arra, hogy tervezik az oktatási-nevelési támogatás kiterjesztését a bölcsődéskorú gyermekekre is, várhatóan idén ősztől, egy másik pályázat keretében.

Így „a bölcsődétől egészen a diplomáig magyar tannyelvű oktatásban résztvevő, gyerekeket, fiatalokat támogatja a magyar kormány azért, hogy a magyar nyelvű intézményeket válasszák, magyarul szocializálódjanak, szerezzenek okleveleket, diplomákat” – hangoztatta.

Az államtitkár felidézte: az oktatási-nevelési támogatásról 2001-ben döntött a kormány, 2002-ben folyósították az első összegeket, 2011-től pedig már az óvodáskorú gyermekeket is támogatják. A támogatást a Kárpát-medence országaiban – Romániában, Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában, Horvátországban és Szlovéniában – élő magyarok igényelhetik, a lebonyolításban alapvetően az ottani magyar pedagógusszervezetek, Ukrajnában pedig a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jótékonysági alapítványa vesz részt.

Potápi Árpád János emlékeztetett arra is, hogy az idén 5,24 milliárd forint keretösszegű program tavalyi költségvetése mintegy 5 milliárd forint volt, amelyből 224 ezer gyereket segítettek. Kitért arra is, hogy a környező országokban általában véve a magyar általános és középiskolások száma stagnál, az óvodáskorúaknál azonban “enyhe emelkedés” tapasztalható, ami a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eredményeinek is köszönhető.

A nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatása szerint utóbbi keretében a magyar kormány 179 új óvoda és bölcsőde megépítést, valamint 713 intézmény felújítását támogatta szerte a Kárpát-medencében.



A felhívások a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján érhetők el.

Forrás: mti.hu