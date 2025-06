Meghosszabbították a bányakatasztrófa miatt elrendelt veszélyhelyzetet

Meghosszabbították szombaton a bányakatasztrófa miatt elrendelt veszélyhelyzetet Parajdon: újabb harminc napig lesz érvényben – közölte a Hargita megyei prefektúra.

A román kormány területi képviselője közleményében azt írta: a veszélyhelyzet meghosszabbításáról a válsághelyzet kezelésében részt vevő intézmények képviselői döntöttek. A tanácskozáson Tánczos Barna pénzügyminiszter, Bogdan Ivan gazdasági miniszter és Raed Arafat belügyi államtitkár is részt vett.

A prefektúra arról is beszámolt, hogy elkezdődtek a Korond-patak elterelését célzó munkálatok előkészületei, és az ehhez szükséges vezetékek is megérkeztek. A munkálatokat július elsejéig fejeznék be. Ezzel egy időben folytatódik annak a területnek az azonosítása, ahol mesterséges tavat alakítanak ki a bányából kiszivattyúzandó sós víz számára.

A prefektúra közölte, hogy a veszélyeztetett terület környékén élők kilakoltatása további 20 napig érvényben marad. Ez 45 házat érint, sok közülük hétvégi ház.

A hatóságok folyamatosan felügyelik a veszélyeztetett területet és a múlt vasárnap önkéntesek segítségével felépített védőgátat sem bontják el.

A parajdi községvezetés szombaton arról értesítette a székelyföldi település lakóit, hogy a román vízügyi hatóság vízfestéssel próbálja megállapítani a sóbányából kijutó sós víz áramlási irányát. Hangsúlyozták, hogy a vizet természetes anyaggal festik, amely nem káros az egészségre.

A hét elején 16 Maros megyei településen vált ihatatlanná a vezetékes víz, miután a Korond-patak sós vize belefolyt a Kis-Küküllőbe és megnövekedett a folyó sótartalma. Az érintett 39 ezer fogyasztónak a hatóságok biztosítják az ivóvizet.

A román állami tulajdonban lévő Salrom által működtetett parajdi sóbányát május 6-án zárta le a katasztrófavédelem, miután a heves esőzések nyomán a Korond-patak vize betört a tárnákba. Május 8-án helyi szintű veszélyhelyzetet hirdettek, amit 15 nap után meghosszabbítottak egy újabb döntéssel.

A tárnákba bezúduló víz néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részlegét, a légúti betegségek kezelésére és látogatók fogadására kialakított turisztikai szintet és a legújabb, Telegdy-bányát is.

A parajdi sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet évente százezrek keresnek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/Veres Nándor