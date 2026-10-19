Mérsékelt erejű földrengés volt Romániában

A romániai Országos Földtani Intézet (INFP) szerint 4,8-as, mérsékelt erősségű földrengés rázta meg hétfő délben Románia délkeleti részét.

A földmozgás a moldvai Buzau városától 54 kilométerre délre, Brassótól 58 kilométerre keletre, Ploiesti-től 62 kilométerre északra történt, és a Kárpátok kanyarulatában az úgynevezett Vrancea szeizmikus térségből, 124 kilométeres mélységből indult. Ez volt az utóbbi három év legerősebb földrengése Romániában.

Az amerikai földtani intézet (USGS) gyorsjelentése szerint a mostani romániai földrengés 4,5-ös erősségű volt, hipocentruma 125 kilométeres mélységben volt, epicentruma pedig a Buzau megyei Lunca Jaristei településtől két kilométerre nyugatra tehető.

A földmozgás Bukarestben és az ország délkeleti részén sokhelyütt érezhető volt, az országos katasztrófavédelmi felügyelőség szerint azonban a 112-es segélyhívón nem érkezett áldozatokról vagy anyagi károkról szóló bejelentés.

A román hatóságok szerint szeizmológiai szempontból Bukarest számít Európa legveszélyeztetettebb fővárosának.

A történelmi feljegyzésekre alapozva a szeizmológusok azt valószínűsítik, hogy Bukarest térségét évszázadonként legalább kétszer rázza meg a Vrancea-térségből induló nagy erejű földmozgás. A legutóbbi, 1977-es 7,2-es erősségű súlyos földrengésben több mint 1400-an haltak meg, és több mint 11 ezer ember megsérült.

Forrás: MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →