Mit adhat a cserkészet a mai fiataloknak?

Február 22-én volt 100 éve, hogy a cserkészet alapítója, Lord Baden-Powell of Gilwell és Lady Olave közös születésnapját ünnepelik világszerte a cserkészek. Maga a cserkészmozgalom 119 éve működik töretlenül a világban, és több mint 200 országban mintegy 50 millió cserkészt számlál, köztük például a brit királyi család tagjait is. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jelenleg közel 1700 fővel járul hozzá ehhez a számhoz, de azok száma, akik megtapasztalták valaha a cserkészélményt, jóval több ennél.

Február 22. a cserkészmozgalom alapítójának, Lord Baden-Powellnek (cserkésznevén: Bi-Pi) és feleségének, Olavenak, a lánycserkészet megalapítójának közös születésnapja.

1926 óta ezen a napon ünneplik a cserkészet világnapját, a „Thinking Day“-t, vagyis az Emlékezés napját.

Az idén 100 éves emléknapon a cserkészek világszerte megemlékeznek a mozgalmukról és a cserkészet alapítójáról, a közös értékek mellett ez az a nap, ami világszerte összeköti őket.

Ezen a napon gyakran nyakkendőben, cserkészingben mennek iskolába vagy a munkahelyükre, büszkén mutatva, hogy a cserkészek közösségéhez tartoznak. A közösségi oldalakat elárasztják a cserkésznyakkendős, táborozós posztok, az ünnepnaphoz köthető idézetek, sokan új profilképet állítanak be maguknak, amin a nyakkendőjüket viselik. Több településen szerveznek cserkészettel kapcsolatos beszélgetéseket, vetítéseket vagy online konferenciákat. A mozgalom az egész világon elterjedt, több mint 200 országban mintegy 50 millió cserkész él.

Az első cserkészcsapat a mai Szlovákia területén 1913-ban alakult, Komáromban. A második világháborút követő időszakban a kommunista rezsim a cserkészetet betiltotta, csak a rendszerváltás után éledhetett újjá.

Ebben az időszakban a mozgalom titokban működött. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 1990-ben alakult újjá. Azóta is töretlenül működik, több mint 30 csapatban és közel 1700 fővel zajlik a cserkészmunka a Felvidéken. Heti szinten tartanak foglalkozásokat, nyaranta táborokat szerveznek, a cserkészcsapatok a településeik életében is aktívan jelen vannak. A cserkészet meghatározó pillére a természetközeliség, a mozgalom ennél jóval több. Mivel a foglalkozásokat általában fiatalok tartják önkéntesen tőlük pár évvel fiatalabb gyermekeknek, a mozgalomba bekapcsolódó diákok már nagyon korán megtanulnak felelősséget vállalni a társaikért. A hit, a jellemnevelés és a vezetői készségek fejlesztése szintén nagy hangsúlyt kap.

„A digitalizáció korában egyre több időt töltünk a képernyő előtt, az életünk jelentős része az online térben zajlik. Így még inkább felértékelődnek az olyan közösségek, ahol valódi emberi kapcsolatok tudnak születni, képernyőtől és social media oldalaktól mentesen. Ilyen például a cserkészet is, ahol a fiatalok megtapasztalhatják a közösségbe tartozás élményét, a játszva tanulás örömét és hasznos gyakorlati tudást sajátíthatnak el, mindezt kint a természetben“ – mondja Balogh Gábor, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke.

„A cserkészet amellett, hogy megtanít másokkal együttműködni, az egyéni fejlődésre is lehetőséget kínál. Ebben a közösségben fejlődhet a fiatalok problémamegoldó képessége, jó szervezőkészséget és hasznos vezetői skilleket sajátíthatnak el“

– folytatja az SZMCS vezetője.

A Thinking Day-nek az emlékezés mellett fontos üzenete van. A cserkészek számára ez a nap az összetartozást szimbolizálja, felhívja a figyelmet a cserkészet azon értékeire, melyek a mai világunkban egyre fontosabbá válnak: a segítségnyújtásra, az önkéntességre/önzetlenségre, a közösség erejére és a természetközeliségre.

Forrás: Felvidék.ma

FOtó: SZMCS