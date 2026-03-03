Nagyszabású programsorozat indult II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából

Nagyszabású kulturális programsorozat indul II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója alkalmából márciusban magyarországi és határon túli helyszíneken – jelentette be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány hétfőn Budapesten.

Az alapítvány MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a csaknem háromnegyed éven át tartó programsorozat célja,

hogy bemutassa az élő Rákóczi-hagyományokat, felidézze a vezérlő fejedelem életútját, a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, valamint a kuruc hagyományokat.

Az eseménysorozat részeként várhatóan csaknem harminc magyarországi és határon túli helyszínen mintegy félszáz program valósul meg, amelyek között szerepelnek a fejedelem életét és történelmi jelentőségét bemutató kisfilmek, cikksorozat és kötet, tudományos konferencia, tablókiállítás, videópályázat, valamint rendhagyó történelemórák is.

A közlemény szerint Ugron Zsolna, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója az eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a nemzeti történelem nagy hősei minden kultúrában identitásformáló, szimbolikus szerepet töltenek be, a róluk szóló nagy narratívákat az emlékezet alakítja.

Mint fogalmazott,

II. Rákóczi Ferenc hazájához való hűsége ilyen meghatározó narratíva, amely évszázadok óta a magyar függetlenség eszményét erősíti. Az emlékév célja, hogy a fejedelem öröksége és emlékezete tovább erősödjön.

Őze Sándor, a Habsburg Történeti Intézet igazgatója kiemelte: II. Rákóczi Ferenc a szabadság fejedelmeként a hit, az erkölcs, a haza és a szabadság egységét képviselte, fellépése és élettörténete arra emlékeztet, hogy a szuverenitás nem ajándék, hanem áldozatvállalás és bátor kiállás eredménye. Hozzátette: az intézet programsorozatához külső partnerként csatlakozik a Hagyományok Háza, a Rákóczi Szövetség és a Teleki László Alapítvány is.

A közleményben idézték Both Miklóst, a Hagyományok Háza főigazgatóját, aki elmondta, hogy március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születésnapján 26 helyszínen rendeznek programokat Magyarország 19 vármegyéjében,

valamint hét határon túli településen, köztük Borsiban, Kassán, Beregszászban, Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen és Óbecsen.

A programkínálatban kézműves-foglalkozások, táncházak, kiállítások, tárlatvezetések, történelmi séták és diákoknak szóló rendhagyó ének- és zeneórák is szerepelnek.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke közölte: március 15-én 5500 magyarországi és külhoni diák indul útnak, hogy felkeressen egy-egy Rákóczi-emlékhelyet vagy részt vegyen a fejedelemhez kapcsolódó megemlékezésen. Hozzátette: idén nyáron húszezer diákot várnak Magyarországról és a világ harminc országából a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborba, március 27-én pedig mintegy ötezer fiatal részvételével tartanak hagyományőrző megemlékezést a budapesti Kossuth téren.

Diószegi László, a borsi Rákóczi-kastélyközpont és a Teleki László Alapítvány igazgatója ismertetése szerint

március 22-én több száz középiskolás részvételével zarándokvonat indul Budapestről a borsi kastélyban tartandó ünnepségre.

Március 27-én nemzetközi konferenciát rendeznek, május 26-án ötnapos lovastúra indul Sárospatakról Borsiba Felsővadász, Regéc és Kassa érintésével.

A következő egy évben a tervek szerint 300 kistelepülésre jut el a borsi kastélymúzeum utazó kiállítása, október 26-án II. Rákóczi Ferenc kassai újratemetésének 120. évfordulója alkalmából felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és magyarországi diákoknak szerveznek tanulmányi kirándulást – olvasható a közleményben.

Forrás: MTI