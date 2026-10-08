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Október 23-i Diákutaztatási Program – eredmények

Kárpátalja.ma Kárpát-medence

103 Kárpát-medencei középiskola több mint 5000 diákja utazhat egy másik Kárpát-medencei ország magyar diák közösségéhez emlékezni és ünnepelni az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Az utazások a Rákóczi Szövetség Október 23-i Diákutaztatási Programjának pályázati támogatásával valósulhatnak meg.

A program azt a célt szolgálja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A pályázat feltétele az volt, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen.

A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhettek el az utazók számától és a megtett távolságtól függően.

Az online pályázati adatlapokat 2026. október 5., hétfőig nyújthatták be az iskolák.

Az utazásokat, kirándulásokat 2026. október 18. és október 28. között kell megvalósítani.

Utazó iskolák:

AzonosítóUtazó IskolaFogadó Iskola 
DU/2026/OKT23/1Hám János ” Római Katolikus Teológiai Liceum Szatmárnémeti”Királyhelmeci gimnázium
DU/2026/OKT23/2Ady Endre Elméleti Líceum NagyváradAdy Endre Gimnázium Debrecen
DU/2026/OKT23/3Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános iskola és KollégiumFegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság
DU/2026/OKT23/4Baczkamadarasi Kis Gergely Református KollégiumEgri Lenkey János Általános Iskola
DU/2026/OKT23/5Banyai Janos Muszaki SzakkozepiskolaPorpaczi Aladar Technikum es Kollegium
DU/2026/OKT23/6Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző IskolaOsnovna škola Zmajevac
DU/2026/OKT23/7Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző IskolaSimion Bărnuțiu Szakképző Líceum
DU/2026/OKT23/8BGSZC Varga István Közgazdasági TechnikumBosa Milićević Közgazdasági Középiskola
DU/2026/OKT23/9BMSZC Verebély László TechnikumCseh – és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) és Kazinczy Diákklub
DU/2026/OKT23/10Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és KollégiumGyőri SZC Bolyai János Technikum
DU/2026/OKT23/11Bosa Milićević Közgazdasági középiskolaBudapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Közgazdasági Technikum
DU/2026/OKT23/12Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos GimnáziumKolozsvári Református Kollégium
DU/2026/OKT23/13Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi TechnikumHemijsko-tehnološka škola
DU/2026/OKT23/14Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és KollégiumaOsnova Skola LVG
DU/2026/OKT23/15Corvin Mátyás AlapiskolaKlebersberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumot
DU/2026/OKT23/16Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és DiákotthonaLórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
DU/2026/OKT23/17Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumSzakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/18Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és KollégiumSzakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/19Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző IskolaAdy Endre Elméleti LÍceum
DU/2026/OKT23/20Debreceni SzC Irinyi János TechnikumKzinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
DU/2026/OKT23/21Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző IskolaSzakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/22Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari TechnikumSzakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/23Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumTopolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon (Poljoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola)
DU/2026/OKT23/24DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai TechnikumLiceul Teoretic \Arany János\””
DU/2026/OKT23/25Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási KözpontSzepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
DU/2026/OKT23/26Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és GimnáziumCsiky Gergely Főgimnázium
DU/2026/OKT23/27Érmihályfalvi 1. Számú Rechnológiai LíceumBudapest
DU/2026/OKT23/28Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium,Ady Endre Szakiskola
DU/2026/OKT23/29Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző IskolaKazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
DU/2026/OKT23/30Eventus Üzleti,Művészeti Szakgimnázium,Kollégium és AMIMagán Középiskola
DU/2026/OKT23/31Gimnázium KirályhelmecEszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum
DU/2026/OKT23/32Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Technikum és Szakképző IskolaP. J. Safarik Gimnázium Rozsnyó
DU/2026/OKT23/33Győri SzC Bercsényi Miklós TechnikumDositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Iskola
DU/2026/OKT23/34Hajdúböszörményi Bocskai István GimnáziumLorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
DU/2026/OKT23/35Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumCsantavéri Hunyadi János Általános Iskola
DU/2026/OKT23/36Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel TechnikumBartók Béla Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/37Horváth János Elméleti LíceumSZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola
DU/2026/OKT23/38Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi AkadémiaBenkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
DU/2026/OKT23/39Kazinczy Ferenc Gimnázium és KollégiumÓgyallai Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola
DU/2026/OKT23/40Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző IskolaStredná odborná škola techniky a remesiel Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/41Klebelsberg Kuno Általános Iskola és GimnáziumBátorkeszi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/42Kölcsey Ferenc Főgimnázium, SzatmárnémetiAdy Endre Gimnázium, Budapest
DU/2026/OKT23/43Közgazdasági és kereskedelmi iskola ZentaHUM Magyar Polgárok Egyesülete Szarajevo
DU/2026/OKT23/44Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános IskolaZilahi Református Wesselényi Kollégium
DU/2026/OKT23/45Leöwey Klára Elméleti Liceum MáramarosszigetDEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA
DU/2026/OKT23/46Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola NagymegyerTatabányai Szakképzési centrum Mikes Kelemen technikum
DU/2026/OKT23/47Magyar Tannyelvű Magán SzakközépiskolaPetzelt József Technikum és Szakképző Iskola
DU/2026/OKT23/48Magyarországi Német Általános Művelődési KözpontHorvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
DU/2026/OKT23/49Meta-Don Bosco Technikum és SzakgimnáziumBolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
DU/2026/OKT23/50Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző IskolaNagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
DU/2026/OKT23/51Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési TechnikumAdy Endre Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/52Móra István Művelődési Egyesület KeviKunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
DU/2026/OKT23/53Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari SzakközépiskolaMiskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum
DU/2026/OKT23/54Nagykárolyi Elméleti LíceumBudapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
DU/2026/OKT23/55Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református GímnáziumGárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
DU/2026/OKT23/56Nagyváradi Művészeti LíceumLendvai Kétnyelvű Középiskola
DU/2026/OKT23/57Neumann János Gimnázium, Technikum és KollégiumSzakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/58Nyíregyházi SzC Szécnenyi István Technikum és KollégiumAdy Endre Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/59Pannonhalmi Bencés GimnáziumSegítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Csíkszereda
DU/2026/OKT23/60Péceli Integrált Oktatási Központ gimnáziumi intézményegységeA rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium – Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
DU/2026/OKT23/61Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály GimnáziumaK6tnyelvii Koz6piskola, Lendva
DU/2026/OKT23/62PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző IskolaKözös Igazgatású Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/63Sinkovics József Műszaki KözépiskolaHorvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék
DU/2026/OKT23/64Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, KomárnoBudapesti Gépészeti SZC Katona József Technikum, 1138 Budapest, Váci út 107.
DU/2026/OKT23/65Stredná odborná škola-SzakközépiskolaVay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon
DU/2026/OKT23/66Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky – Érsekújvári Egészségügyi KözépiskolaSzentendrei Református Gimnázium
DU/2026/OKT23/67Súkromná stredná odborná škola – Magán SzakközépiskolaBGSzC Békésy György Technikum
DU/2026/OKT23/68Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vjm Bátorove Kosihy \/ Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola BátorkesziKlebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
DU/2026/OKT23/69Szalézi Szent Ferenc GimnáziumFábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/70Szegedi Piarista IskolaBartók Béla Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/71Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző IskolaKéttannyelvű Középiskola Lendva
DU/2026/OKT23/72Szekszárdi Garay János GimnáziumKosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
DU/2026/OKT23/73Szekszárdi I. Béla Gimnázium és KollégiumHorvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
DU/2026/OKT23/74Szent Imre Katolikus Általános Iskola és GimnáziumLukanényei Alapiskola és Óvoda
DU/2026/OKT23/75Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMIEperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete
DU/2026/OKT23/76Szent István Sport Általános Iskola és GimnáziumSzász Adalbert Sportlíceum
DU/2026/OKT23/77Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és KollégiumTamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola
DU/2026/OKT23/78Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum NagyváradKazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr
DU/2026/OKT23/79Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és KollégiumBodrogszerdahelyi Alapiskola
DU/2026/OKT23/80Szentannai Sámuel Rerformátus Gimnázium, Technikum és KollégiumSzakkay József Szakközépiskola
DU/2026/OKT23/81Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari TechnikumNagyszalontai Arany János Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/82Tatabányai SZC Mikes Kelemen TechnikumMagán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Nagymegyer – Hidaskürt
DU/2026/OKT23/83Tompa Mihály Református GimnáziumSárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
DU/2026/OKT23/84Topolyai Mezőgazdasági Iskola és DiákotthonDéli ASzC Jánishalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
DU/2026/OKT23/85Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző IskolaMagyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – Dunaszerdahely
DU/2026/OKT23/86Vajda Péter Evangélikus GimnáziumTéglás Gábor Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/87Vegyészeti -Technológiai IskolaBudaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
DU/2026/OKT23/88Zalaegerszegi SzC Széchenyi István TechnikumKétnyelvű Középiskola, Lendva
DU/2026/OKT23/89Zeyk Domokos Technológiai Líceum SzékelykeresztúrDebreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum
DU/2026/OKT23/90Beregszászi Kossuth Lajos LíceumBudai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
DU/2026/OKT23/91Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és KollégiumMárai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium És Alapiskola
DU/2026/OKT23/92Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki TechnikumHorvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
DU/2026/OKT23/93PSZC Zipernowsky Károly Műszaki TechnikumSvetozar Markovic Gimnázium
DU/2026/OKT23/94Petőfi Sándor Elméleti Líceum SzékelyhídKarcagi SZC Hámori András Technikum és Szakképző Iskola Tiszafüred
DU/2026/OKT23/95Magyar Műhely ÁMKAdy Endre Iskola
DU/2026/OKT23/96Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki TechniukmBrassai Sámuel Elméleti Líceum
DU/2026/OKT23/97Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és GimnáziumSelye János Gimnázium
DU/2026/OKT23/98Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari TechnikumCsiky Gergely Főgimnázium
DU/2026/OKT23/99Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és KollégiumLorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
DU/2026/OKT23/100Debreceni SZC Kreatív TechnikumKölcsey Ferenc Főgimnázium
DU/2026/OKT23/101Kispesti Deák Ferenc GimnáziumFüleki Gimnázium
DU/2026/OKT23/102Arany János Elméleti LíceumGödöllői Református Líceum Gimnázium
DU/2026/OKT23/103Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó GimnáziumKecskeméti Katona József Gimnázium

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