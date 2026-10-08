Október 23-i Diákutaztatási Program – eredmények
103 Kárpát-medencei középiskola több mint 5000 diákja utazhat egy másik Kárpát-medencei ország magyar diák közösségéhez emlékezni és ünnepelni az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.
Az utazások a Rákóczi Szövetség Október 23-i Diákutaztatási Programjának pályázati támogatásával valósulhatnak meg.
A program azt a célt szolgálja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
A pályázat feltétele az volt, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen.
A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhettek el az utazók számától és a megtett távolságtól függően.
Az online pályázati adatlapokat 2026. október 5., hétfőig nyújthatták be az iskolák.
Az utazásokat, kirándulásokat 2026. október 18. és október 28. között kell megvalósítani.
Utazó iskolák:
|Azonosító
|Utazó Iskola
|Fogadó Iskola
|DU/2026/OKT23/1
|Hám János ” Római Katolikus Teológiai Liceum Szatmárnémeti”
|Királyhelmeci gimnázium
|DU/2026/OKT23/2
|Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad
|Ady Endre Gimnázium Debrecen
|DU/2026/OKT23/3
|Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános iskola és Kollégium
|Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság
|DU/2026/OKT23/4
|Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium
|Egri Lenkey János Általános Iskola
|DU/2026/OKT23/5
|Banyai Janos Muszaki Szakkozepiskola
|Porpaczi Aladar Technikum es Kollegium
|DU/2026/OKT23/6
|Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola
|Osnovna škola Zmajevac
|DU/2026/OKT23/7
|Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskola
|Simion Bărnuțiu Szakképző Líceum
|DU/2026/OKT23/8
|BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum
|Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola
|DU/2026/OKT23/9
|BMSZC Verebély László Technikum
|Cseh – és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) és Kazinczy Diákklub
|DU/2026/OKT23/10
|Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
|Győri SZC Bolyai János Technikum
|DU/2026/OKT23/11
|Bosa Milićević Közgazdasági középiskola
|Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Közgazdasági Technikum
|DU/2026/OKT23/12
|Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
|Kolozsvári Református Kollégium
|DU/2026/OKT23/13
|Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Technikum
|Hemijsko-tehnološka škola
|DU/2026/OKT23/14
|Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
|Osnova Skola LVG
|DU/2026/OKT23/15
|Corvin Mátyás Alapiskola
|Klebersberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumot
|DU/2026/OKT23/16
|Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
|Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
|DU/2026/OKT23/17
|Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
|Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/18
|Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium
|Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/19
|Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola
|Ady Endre Elméleti LÍceum
|DU/2026/OKT23/20
|Debreceni SzC Irinyi János Technikum
|Kzinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
|DU/2026/OKT23/21
|Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
|Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/22
|Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum
|Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/23
|Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
|Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon (Poljoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola)
|DU/2026/OKT23/24
|DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum
|Liceul Teoretic \Arany János\””
|DU/2026/OKT23/25
|Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ
|Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
|DU/2026/OKT23/26
|Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
|Csiky Gergely Főgimnázium
|DU/2026/OKT23/27
|Érmihályfalvi 1. Számú Rechnológiai Líceum
|Budapest
|DU/2026/OKT23/28
|Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium,
|Ady Endre Szakiskola
|DU/2026/OKT23/29
|Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
|Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
|DU/2026/OKT23/30
|Eventus Üzleti,Művészeti Szakgimnázium,Kollégium és AMI
|Magán Középiskola
|DU/2026/OKT23/31
|Gimnázium Királyhelmec
|Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum
|DU/2026/OKT23/32
|Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola
|P. J. Safarik Gimnázium Rozsnyó
|DU/2026/OKT23/33
|Győri SzC Bercsényi Miklós Technikum
|Dositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Iskola
|DU/2026/OKT23/34
|Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
|Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
|DU/2026/OKT23/35
|Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
|Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola
|DU/2026/OKT23/36
|Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum
|Bartók Béla Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/37
|Horváth János Elméleti Líceum
|SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola
|DU/2026/OKT23/38
|Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia
|Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
|DU/2026/OKT23/39
|Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
|Ógyallai Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola
|DU/2026/OKT23/40
|Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
|Stredná odborná škola techniky a remesiel Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/41
|Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
|Bátorkeszi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/42
|Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti
|Ady Endre Gimnázium, Budapest
|DU/2026/OKT23/43
|Közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta
|HUM Magyar Polgárok Egyesülete Szarajevo
|DU/2026/OKT23/44
|Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola
|Zilahi Református Wesselényi Kollégium
|DU/2026/OKT23/45
|Leöwey Klára Elméleti Liceum Máramarossziget
|DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA
|DU/2026/OKT23/46
|Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Nagymegyer
|Tatabányai Szakképzési centrum Mikes Kelemen technikum
|DU/2026/OKT23/47
|Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola
|Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola
|DU/2026/OKT23/48
|Magyarországi Német Általános Művelődési Központ
|Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
|DU/2026/OKT23/49
|Meta-Don Bosco Technikum és Szakgimnázium
|Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
|DU/2026/OKT23/50
|Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola
|Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont
|DU/2026/OKT23/51
|Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum
|Ady Endre Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/52
|Móra István Művelődési Egyesület Kevi
|Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
|DU/2026/OKT23/53
|Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
|Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum
|DU/2026/OKT23/54
|Nagykárolyi Elméleti Líceum
|Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium
|DU/2026/OKT23/55
|Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gímnázium
|Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium
|DU/2026/OKT23/56
|Nagyváradi Művészeti Líceum
|Lendvai Kétnyelvű Középiskola
|DU/2026/OKT23/57
|Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
|Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/58
|Nyíregyházi SzC Szécnenyi István Technikum és Kollégium
|Ady Endre Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/59
|Pannonhalmi Bencés Gimnázium
|Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Csíkszereda
|DU/2026/OKT23/60
|Péceli Integrált Oktatási Központ gimnáziumi intézményegysége
|A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium – Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
|DU/2026/OKT23/61
|Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma
|K6tnyelvii Koz6piskola, Lendva
|DU/2026/OKT23/62
|PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola
|Közös Igazgatású Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/63
|Sinkovics József Műszaki Középiskola
|Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék
|DU/2026/OKT23/64
|Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno
|Budapesti Gépészeti SZC Katona József Technikum, 1138 Budapest, Váci út 107.
|DU/2026/OKT23/65
|Stredná odborná škola-Szakközépiskola
|Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon
|DU/2026/OKT23/66
|Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky – Érsekújvári Egészségügyi Középiskola
|Szentendrei Református Gimnázium
|DU/2026/OKT23/67
|Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola
|BGSzC Békésy György Technikum
|DU/2026/OKT23/68
|Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vjm Bátorove Kosihy \/ Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Bátorkeszi
|Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
|DU/2026/OKT23/69
|Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
|Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/70
|Szegedi Piarista Iskola
|Bartók Béla Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/71
|Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
|Kéttannyelvű Középiskola Lendva
|DU/2026/OKT23/72
|Szekszárdi Garay János Gimnázium
|Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
|DU/2026/OKT23/73
|Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Kollégium
|Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
|DU/2026/OKT23/74
|Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
|Lukanényei Alapiskola és Óvoda
|DU/2026/OKT23/75
|Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI
|Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete
|DU/2026/OKT23/76
|Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium
|Szász Adalbert Sportlíceum
|DU/2026/OKT23/77
|Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
|Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola
|DU/2026/OKT23/78
|Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum Nagyvárad
|Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr
|DU/2026/OKT23/79
|Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium
|Bodrogszerdahelyi Alapiskola
|DU/2026/OKT23/80
|Szentannai Sámuel Rerformátus Gimnázium, Technikum és Kollégium
|Szakkay József Szakközépiskola
|DU/2026/OKT23/81
|Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum
|Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/82
|Tatabányai SZC Mikes Kelemen Technikum
|Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Nagymegyer – Hidaskürt
|DU/2026/OKT23/83
|Tompa Mihály Református Gimnázium
|Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
|DU/2026/OKT23/84
|Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon
|Déli ASzC Jánishalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
|DU/2026/OKT23/85
|Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola
|Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – Dunaszerdahely
|DU/2026/OKT23/86
|Vajda Péter Evangélikus Gimnázium
|Téglás Gábor Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/87
|Vegyészeti -Technológiai Iskola
|Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
|DU/2026/OKT23/88
|Zalaegerszegi SzC Széchenyi István Technikum
|Kétnyelvű Középiskola, Lendva
|DU/2026/OKT23/89
|Zeyk Domokos Technológiai Líceum Székelykeresztúr
|Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum
|DU/2026/OKT23/90
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
|DU/2026/OKT23/91
|Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium
|Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium És Alapiskola
|DU/2026/OKT23/92
|Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum
|Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
|DU/2026/OKT23/93
|PSZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum
|Svetozar Markovic Gimnázium
|DU/2026/OKT23/94
|Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd
|Karcagi SZC Hámori András Technikum és Szakképző Iskola Tiszafüred
|DU/2026/OKT23/95
|Magyar Műhely ÁMK
|Ady Endre Iskola
|DU/2026/OKT23/96
|Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Techniukm
|Brassai Sámuel Elméleti Líceum
|DU/2026/OKT23/97
|Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
|Selye János Gimnázium
|DU/2026/OKT23/98
|Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum
|Csiky Gergely Főgimnázium
|DU/2026/OKT23/99
|Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
|Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
|DU/2026/OKT23/100
|Debreceni SZC Kreatív Technikum
|Kölcsey Ferenc Főgimnázium
|DU/2026/OKT23/101
|Kispesti Deák Ferenc Gimnázium
|Füleki Gimnázium
|DU/2026/OKT23/102
|Arany János Elméleti Líceum
|Gödöllői Református Líceum Gimnázium
|DU/2026/OKT23/103
|Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
|Kecskeméti Katona József Gimnázium