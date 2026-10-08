Október 23-i Diákutaztatási Program – eredmények

103 Kárpát-medencei középiskola több mint 5000 diákja utazhat egy másik Kárpát-medencei ország magyar diák közösségéhez emlékezni és ünnepelni az 1956-os forradalom 70. évfordulóján.

Az utazások a Rákóczi Szövetség Október 23-i Diákutaztatási Programjának pályázati támogatásával valósulhatnak meg.

A program azt a célt szolgálja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A pályázat feltétele az volt, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen.

A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást nyerhettek el az utazók számától és a megtett távolságtól függően.

Az online pályázati adatlapokat 2026. október 5., hétfőig nyújthatták be az iskolák.

Az utazásokat, kirándulásokat 2026. október 18. és október 28. között kell megvalósítani.

Utazó iskolák:

Azonosító Utazó Iskola Fogadó Iskola DU/2026/OKT23/1 Hám János ” Római Katolikus Teológiai Liceum Szatmárnémeti” Királyhelmeci gimnázium DU/2026/OKT23/2 Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad Ady Endre Gimnázium Debrecen DU/2026/OKT23/3 Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános iskola és Kollégium Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság DU/2026/OKT23/4 Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Egri Lenkey János Általános Iskola DU/2026/OKT23/5 Banyai Janos Muszaki Szakkozepiskola Porpaczi Aladar Technikum es Kollegium DU/2026/OKT23/6 Baranya Vármegyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola Osnovna škola Zmajevac DU/2026/OKT23/7 Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskola Simion Bărnuțiu Szakképző Líceum DU/2026/OKT23/8 BGSZC Varga István Közgazdasági Technikum Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola DU/2026/OKT23/9 BMSZC Verebély László Technikum Cseh – és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) és Kazinczy Diákklub DU/2026/OKT23/10 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Győri SZC Bolyai János Technikum DU/2026/OKT23/11 Bosa Milićević Közgazdasági középiskola Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Varga István Közgazdasági Technikum DU/2026/OKT23/12 Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kolozsvári Református Kollégium DU/2026/OKT23/13 Budapesti Gazdasági SZC Széchenyi István Kereskedelmi Technikum Hemijsko-tehnološka škola DU/2026/OKT23/14 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma Osnova Skola LVG DU/2026/OKT23/15 Corvin Mátyás Alapiskola Klebersberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumot DU/2026/OKT23/16 Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium DU/2026/OKT23/17 Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola DU/2026/OKT23/18 Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola DU/2026/OKT23/19 Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola Ady Endre Elméleti LÍceum DU/2026/OKT23/20 Debreceni SzC Irinyi János Technikum Kzinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola DU/2026/OKT23/21 Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola DU/2026/OKT23/22 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola DU/2026/OKT23/23 Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon (Poljoprivredna škola sa domom učenika Bačka Topola) DU/2026/OKT23/24 DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum Liceul Teoretic \Arany János\”” DU/2026/OKT23/25 Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium DU/2026/OKT23/26 Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium Csiky Gergely Főgimnázium DU/2026/OKT23/27 Érmihályfalvi 1. Számú Rechnológiai Líceum Budapest DU/2026/OKT23/28 Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum Szakképző Iskola és Kollégium, Ady Endre Szakiskola DU/2026/OKT23/29 Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola DU/2026/OKT23/30 Eventus Üzleti,Művészeti Szakgimnázium,Kollégium és AMI Magán Középiskola DU/2026/OKT23/31 Gimnázium Királyhelmec Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum DU/2026/OKT23/32 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Technikum és Szakképző Iskola P. J. Safarik Gimnázium Rozsnyó DU/2026/OKT23/33 Győri SzC Bercsényi Miklós Technikum Dositej Obradovic Gimnázium és Közgazdasági Iskola DU/2026/OKT23/34 Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium DU/2026/OKT23/35 Hódmezővásárhelyi SzC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola DU/2026/OKT23/36 Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum Bartók Béla Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/37 Horváth János Elméleti Líceum SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola DU/2026/OKT23/38 Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium DU/2026/OKT23/39 Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Ógyallai Feszty Árpád Óvoda és Alapiskola DU/2026/OKT23/40 Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola Stredná odborná škola techniky a remesiel Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola DU/2026/OKT23/41 Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Bátorkeszi Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola DU/2026/OKT23/42 Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti Ady Endre Gimnázium, Budapest DU/2026/OKT23/43 Közgazdasági és kereskedelmi iskola Zenta HUM Magyar Polgárok Egyesülete Szarajevo DU/2026/OKT23/44 Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola Zilahi Református Wesselényi Kollégium DU/2026/OKT23/45 Leöwey Klára Elméleti Liceum Máramarossziget DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA ÉS DIÁKOTTHONA DU/2026/OKT23/46 Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Nagymegyer Tatabányai Szakképzési centrum Mikes Kelemen technikum DU/2026/OKT23/47 Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola DU/2026/OKT23/48 Magyarországi Német Általános Művelődési Központ Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ DU/2026/OKT23/49 Meta-Don Bosco Technikum és Szakgimnázium Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium DU/2026/OKT23/50 Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont DU/2026/OKT23/51 Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum Ady Endre Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/52 Móra István Művelődési Egyesület Kevi Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola DU/2026/OKT23/53 Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum DU/2026/OKT23/54 Nagykárolyi Elméleti Líceum Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium DU/2026/OKT23/55 Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gímnázium Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium DU/2026/OKT23/56 Nagyváradi Művészeti Líceum Lendvai Kétnyelvű Középiskola DU/2026/OKT23/57 Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola DU/2026/OKT23/58 Nyíregyházi SzC Szécnenyi István Technikum és Kollégium Ady Endre Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/59 Pannonhalmi Bencés Gimnázium Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Csíkszereda DU/2026/OKT23/60 Péceli Integrált Oktatási Központ gimnáziumi intézményegysége A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium – Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským DU/2026/OKT23/61 Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma K6tnyelvii Koz6piskola, Lendva DU/2026/OKT23/62 PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Közös Igazgatású Szakközépiskola DU/2026/OKT23/63 Sinkovics József Műszaki Középiskola Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék DU/2026/OKT23/64 Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno Budapesti Gépészeti SZC Katona József Technikum, 1138 Budapest, Váci út 107. DU/2026/OKT23/65 Stredná odborná škola-Szakközépiskola Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon DU/2026/OKT23/66 Stredná zdravotnícka škola Nové Zámky – Érsekújvári Egészségügyi Középiskola Szentendrei Református Gimnázium DU/2026/OKT23/67 Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola BGSzC Békésy György Technikum DU/2026/OKT23/68 Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s vjm Bátorove Kosihy \/ Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Bátorkeszi Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium DU/2026/OKT23/69 Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola DU/2026/OKT23/70 Szegedi Piarista Iskola Bartók Béla Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/71 Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola Kéttannyelvű Középiskola Lendva DU/2026/OKT23/72 Szekszárdi Garay János Gimnázium Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium DU/2026/OKT23/73 Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Kollégium Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ DU/2026/OKT23/74 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Lukanényei Alapiskola és Óvoda DU/2026/OKT23/75 Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete DU/2026/OKT23/76 Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium Szász Adalbert Sportlíceum DU/2026/OKT23/77 Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola DU/2026/OKT23/78 Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum Nagyvárad Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr DU/2026/OKT23/79 Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium Bodrogszerdahelyi Alapiskola DU/2026/OKT23/80 Szentannai Sámuel Rerformátus Gimnázium, Technikum és Kollégium Szakkay József Szakközépiskola DU/2026/OKT23/81 Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/82 Tatabányai SZC Mikes Kelemen Technikum Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola Nagymegyer – Hidaskürt DU/2026/OKT23/83 Tompa Mihály Református Gimnázium Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona DU/2026/OKT23/84 Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon Déli ASzC Jánishalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium DU/2026/OKT23/85 Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – Dunaszerdahely DU/2026/OKT23/86 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Téglás Gábor Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/87 Vegyészeti -Technológiai Iskola Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola DU/2026/OKT23/88 Zalaegerszegi SzC Széchenyi István Technikum Kétnyelvű Középiskola, Lendva DU/2026/OKT23/89 Zeyk Domokos Technológiai Líceum Székelykeresztúr Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum DU/2026/OKT23/90 Beregszászi Kossuth Lajos Líceum Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium DU/2026/OKT23/91 Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium És Alapiskola DU/2026/OKT23/92 Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ DU/2026/OKT23/93 PSZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum Svetozar Markovic Gimnázium DU/2026/OKT23/94 Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd Karcagi SZC Hámori András Technikum és Szakképző Iskola Tiszafüred DU/2026/OKT23/95 Magyar Műhely ÁMK Ady Endre Iskola DU/2026/OKT23/96 Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Techniukm Brassai Sámuel Elméleti Líceum DU/2026/OKT23/97 Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Selye János Gimnázium DU/2026/OKT23/98 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum Csiky Gergely Főgimnázium DU/2026/OKT23/99 Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium DU/2026/OKT23/100 Debreceni SZC Kreatív Technikum Kölcsey Ferenc Főgimnázium DU/2026/OKT23/101 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Füleki Gimnázium DU/2026/OKT23/102 Arany János Elméleti Líceum Gödöllői Református Líceum Gimnázium DU/2026/OKT23/103 Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Kecskeméti Katona József Gimnázium

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