Potápi: élményként él bennünk a nemzeti összetartozás

A nemzeti összetartozást megerősítettük az elmúlt években, most már a legfontosabb jellemzője az, hogy élményként él bennünk – mondta Potápi Árpád János hétfőn, a Rákóczi Szövetség által szervezett Összmagyar Egyetemista Tábor megnyitóján Sátoraljaújhelyen.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében rámutatott:

A kárpát-medencei magyarok számára nem olyan átütő érzés az, hogy magyarok, mint azoknak a diaszpórában élőknek, akik csak otthon, legfeljebb a templomban beszélnek magyarul és el sem tudják képzelni, hogy elmennek egy országba, ahol mindenki a szüleik, nagyszüleik nyelvét beszéli. Ez utóbbi élmény alapvetően tudja megváltoztatni ezeknek a fiataloknak az életét – mondta, megköszönve a Rákóczi Szövetségnek, hogy ilyen élményeket nyújt.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Ausztráliából, Brazíliából, Kolumbiából, Argentínából, az Egyesült Államokból, Kanadából, Macedóniából, a Felvidékről, a Vajdaságból és Erdélyből is érkeztek fiatalok a táborba. A helyszínválasztást és a tábor nevét is jelképesnek nevezte, utóbbival kapcsolatban azt mondta: Rákóczi neve ma is megszólítja a fiatalokat, gyerekeket és időseket egyaránt.