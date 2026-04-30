Petőfi-szobrot avatnak vasárnap Sepsiszentgyörgyön

Vasárnap avatják fel Petőfi Sándor egészalakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Gergely Zoltán szobrászművész alkotása a székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában kap helyet.

Az új park az 1918. December 1. utca és a Zefir utca találkozásánál, az Arany János-szoborral átellenben várja a látogatókat. „A helyszínválasztás szimbolikus: a két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán” – tudatta honlapján a városvezetés.

Mint írták, az új pihenőhely átadása és az egészalakos bronzszobor felavatása május 3-án lesz 16 órától. Az avatóünnepségen köszöntőt mond Antal Árpád polgármester, míg a szobrot és jelentőségét Jánó Mihály művészettörténész méltatja. Az alkotásra Zelenák József evangélikus esperes mond áldást. Az ünnepi eseményt Nagy Kopeczky Kristóf színművész szavalata és a Székely Mikó Kollégium diákjainak műsora színesíti.

A városvezetés emlékeztetett, hogy az egészalakos Petőfi-szobor állítását a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány kezdeményezte. Az önkormányzat 2022-ben hirdetett pályázatot rá, amelyre hat pályamű érkezett. A szakmai zsűri döntése alapján a megbízást Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész nyerte el, akinek alkotása méltó emléket állít a költőnek és gazdagítja a város arculatát

