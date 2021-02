Sokszínűen hasznosítják újra a Tiszán úszó PET palackokat

Romániából és Ukrajnában az ár elképesztő mennyiségű hulladékot hozott a Tiszán február első napjaiban. Előfordult, hogy percenként 80 műanyag palack is érkezett. A PET kupa csapata most azt vizsgálja, hogy a hazánkon keresztüljutó flakonok hová és mennyi idő alatt jutnak el. Ehhez három, jeladós palackot készítettek, amelyet a Bodrogon indítanak útnak.

„Első ránézésre egy viszonylag egyszerű palack. A gyanú akkor merül fel, amikor látjuk az üzenetet benne. Röviden annyit mond több nyelven, hogy légy szíves ne nyisd ki. Van egy azonosítószám, amit a megtaláló, ha nagyon szeretne, el tud küldeni az itt látható kontaktok valamelyikére, illetve a teljes üzenetet, hogy miért kell a palackokat megjelölni, öt nyelven. Tehát a Tisza Vízgyűjtő valamennyi országának nyelvén beírtuk” – fogalmazott Molnár Attila Dávid a PET kupa társalapítója.

A palackban GPS chip, rádiós jeladó és akkumulátor is helyet kapott. A flakon hónapokig jelzi az aktuális pozícióját.

„A mostani technológia fejlesztésbe nem csak az adatátvitel technológia újdonság, hanem az is, hogy ezeket mi egy térképre rakjuk föl, amit bárki elérhet a petkupa.hu oldalon. Ennek az a célja, hogy igazából közkinccsé tegyük ezeket az adatokat, és így mindenki láthassa, hogy ezek a palackok épp hol vannak, és hogyan mozognak” – jelentette ki Gyalai-Korpos Miklós projektmenedzser.

Az áradásokkal – mint ahogy február elején is történt – hatalmas mennyiségű szerves és szervetlen uszadék érkezik Magyarországra a Tiszán. A PET kupa csapata nemcsak a folyók hulladékmentesítésére törekszik, hanem a hulladék csökkentésére is.

Az uszadékok – több cég közreműködésével – új életre kelnek.

A műanyag palackok és kupakok nagy része, szigorú válogatás után, a PET kupa budapesti műhelyébe kerül, ahol aztán újrahasznosítják.

„Arra nagyon büszke vagyok, hogy sikerül a folyóra visszajuttatni a dolgokat, amiket csinálunk, például kikötő deszkákat gyártottunk, kikötőt borító lemezeket, amikből már három kikötőt vízre is bocsátottunk a Felső-Tiszán tavaly, idén újabb hárommal nő a tiszai lebegő kikötőknek a száma” – tette hozzá Molnár Attila Dávid.

Bármilyen meglepő is, de a műsorban bemutatott kajak 12 kilónyi kék és piros kupakból készült.

„Hogyha mi vízre szállunk, most már nem csak egy olyan anyahajónk van, ami PET palackokon úszik, hanem már kíséri egy olyan ladik, ami ugyancsak tiszai hulladékból készült, és most már ezzel kibővül, és lesz egy olyan kajakunk is, ami tiszai hulladékból készült” – közölte Bitter Zsuzsanna szervező.

Ez még csak egy prototípus, de már készül a következő verzió.

A műhelyben folyik a munka, a daráló fáradhatatlanul aprítja a kupakokat. A darálék hamarosan az injektorba kerül, ami megolvasztva egy előre felmelegített öntőformába juttatja az anyagot.

„Picit gyerekcipőben jár, még nem tudjuk olyan pontosan hozni ugyanazt a minőséget, de már rajta vagyunk és kísérletezünk többféle megoldással” – mondta Götz Máté önkéntes. Pár pillanat, és az egykori hulladékból hasznos tárgy lesz. Immár vonalzóként az iskolások tanulását segítheti.

„Szép márványozott a színe, ebből látszik, hogy vegyes alapanyagból dolgoztunk” – fejtette ki az önkéntes. A vonalzók mellett karabinerek, tollak és hajózási kellékek is készülnek. Használatukkal kicsiket és nagyokat emlékeztetnek arra, hogy megfelelő kezekbe kerülve a hulladék nem szemét.

Forrás: M1