Soltész Miklós: az elmúlt években 4000 templom újult meg a Kárpát-medencében

Miközben Nyugat-Európában sorra zárnak be a templomok, a Kárpát-medence magyarlakta területein az elmúlt években 4000 templom újult meg és 200 új épült – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az épülő pesthidegkúti református templom és gyülekezeti ház bokrétaavató ünnepségén hétfőn, Budapesten.

Soltész Miklós azt mondta, hogy Nyugat-Európában kereskedelmi és sportközpontokká, éttermekké, adott esetben mecsetté alakítják át a templomokat.

Hollandiában például 2030-ig a katolikus templomok 60-70 százalékát fogják bezárni – tette hozzá.

Közlése szerint a 20 ezres lélekszámú Pesthidegkút református közösségének, immár százéves törekvése a hitéleti tér bővítése, azonban a régi templomban a terület hiánya miatt erre nem nyílt lehetőség.

Most viszont mertek nagyot álmodni, és a kormányzat támogatta törekvésüket, annak reményében, hogy az új épületeket nemcsak lélekkel töltik meg, hanem közösségi élettel is – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a templom építésének támogatásakor három szempont vezeti a kormányzatot. Egyrészt a hitélet erősítése és fenntartása, az érintett település fejlesztése, továbbá az is fontos, hogy az építkezésen dolgozó emberek jövedelemhez jutnak a munka által, ami erősíti saját közösségüket és családjukat.

Az 1400 négyzetméter alapterületű templomot, gyülekezeti házat és lelkészlakásokat a tervek szerint 2026 áprilisában adják át.

Az EBK Invest kivitelezésében készülő beruházás megvalósításához 2 milliárd forint támogatást nyújtott az állam, ezen felül pedig a gyülekezet tagjai is hozzájárultak a költségekhez.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán