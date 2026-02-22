Vonat gázolt halálra egy 162 kilós barnamedvét Zsolnánál

Szlovákiában, a Zsolnai kerület Turcek község közelében egy 162 kilós barnamedvét gázolt el a vonat – közölte Filip Kuffa környezetvédelmi államtitkár.

A baleset szombatra virradóra történt,

ez az idei első közlekedési baleset, amelyben medve pusztult el.

A híradás szerint alig egy héttel korábban, február 16-án egy anyamedve súlyosan megsebesített egy 57 éves férfit. Az állatot a sérült férfi fia lőtte le, majd édesapját kórházba szállították – közölte az Index.hu.

A szlovák kormány tavaly áprilisban hagyta jóvá 350 medve kilövését, és az ország több részén veszélyhelyzetet is elrendeltek a medvék jelenléte miatt. A természetvédők és cseh egyetemek szakértői szerint jelenleg 1012 és 1275 közé tehető a vadon élő medvék száma Szlovákiában.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció