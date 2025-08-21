Több mint ötezer ukrán állampolgár menekült idén Romániába illegálisan

Több mint ötezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan az ukrán-román határt az idei év első hét hónapjában, és menekült Romániába a háború elől a Máramarosi-havasokon keresztül – közölte csütörtökön a román határrendészet máramarosszigeti (Sighetu Marmatiei) regionális felügyelőségének szóvivője.

Iulia Stan az Agerpres hírügynökség jelentése szerint elmondta: ez a szám kisebb, mint az előző év azonos időszakában regisztrált. 2024 első hét hónapjában 6700 illegális határátlépést jegyeztek – mondta.

Az Ukrajnával közös határszakasz 367 kilométeres északi részéért felelős máramarosszigeti határrendészet szóvivője közölte: valamennyi határsértőt beengedték, és lehetővé tették számukra, hogy menedéket kérjenek a román államtól, vagy a 2022. március 4-i, a háború elől menekülők átmeneti védelméről szóló európai uniós határozat alapján folyamodjanak nemzetközi védelemért. A határsértők arra hivatkoztak, hogy az ukrajnai háború miatt, a frontszolgálat elől menekülnek.

A szóvivő szerint az említett időszakban több olyan eset is történt, amikor a már védelmet élvező ukrán állampolgárok visszatértek Ukrajnába, és több honfitársuk kíséretében, újabb határsértést elkövetve érkeztek ismét Romániába. Három esetben embercsempészet gyanújával indult eljárás a határsértőket vezető férfiak ellen. Júliusban egy 23 éves fiút helyeztek előzetes letartóztatásba.

Iulia Stan szerint az ukrán férfiak rendkívül nehéz terepen próbálnak illegálisan bejutni Romániába. A helyenként 1900 méter magas Máramarosi-havasokban megfelelő felszerelés nélkül próbálnak átjutni, így az extrém időjárással is meg kell küzdeniük. Ezért a határrendészet legfőbb célja a biztonságuk szavatolása.

Megmentésük érdekében a határrendészek a Máramaros megyei hegyimentő szolgálattal és katasztrófavédelmi felügyelőséggel is együttműködnek. Idén 150 ukrán állampolgárt mentettek meg, őket kihűlés, kimerültség vagy baleset miatt kellett a román hatóságoknak lehozniuk a hegyekből.

2022 februárjától – az ukrajnai háború kezdetétől – több mint 26 ezer ukrán állampolgár lépte át illegálisan Románia északi határát, többségük menedéket kért a román hatóságoktól. Ez idő alatt 29 ukrán állampolgár életét vesztette, miközben megpróbált átúszni a Tisza romániai partjára, vagy a Máramarosi-havasok hágóin keresztül menekült a frontszolgálat elől.

Forrás: MTI