Új szakterületek felé nyit a Babes-Bolyai Tudományegyetem

A hagyományos szakok mellett új, innovatív szakterületek felé nyit a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE), amely a következő tanévben közel 30 ezer helyre vár diákokat – jelentették be csütörtökön sajtótájékoztatón Kolozsváron.

A felsőoktatási intézmény rektora, Daniel David elmondta: a hagyományos szakok mellett innovatív szakterületek felé nyitnak, mint a mérnöki-technológiai szakok, és biomedicina. Előbbiek az informatikával és a mesterséges intelligenciával állnak szoros összefüggésben, és a kolozsvári cégek kérésére indulnak.

Hozzátette: nagy az igény a digitális tudományok területén ismereteket szerzett végzősök iránt, ezért alapképzésen magyar nyelven is elindítják ősztől a digitális média szakot, míg angol nyelven kognitív tudományok szak indul.

Mesterképzésen az angol nyelvű kiberbiztonság, illetve a bioinformatika az alkalmazott élettudományokban szak számít újdonságnak, akárcsak a Klímaváltozások és fenntartható fejlődés, illetve Turisztikai források és fenntartható fejlődés szakok.

A magyar nyelvű mesteri programok közül a Klinikai pszichológia: felmérés és beavatkozás, illetve az Üzleti és pénzügyi adatelemzés szak alkalmazkodik leginkább a modern kor elvárásaihoz.

Daniel David rámutatott: tapasztalata szerint egyre kevesebb diák végez mesterképzést, holott sok szakterületen – például a pszichológia területén – ez ad teljes képesítést. Arra intette a romániai fiatalokat, hogy döntsenek jónevű román egyetemek mellett, mert az Erasmus-program révén külföldön tudnak tanulni, és a romániai valóságtól sem szakadnak el.

Emlékeztetett, hogy a BBTE az ország és az Európai Unió legkomplexebb felsőoktatási intézménye, három tagozata – román, magyar és német – van, illetve angol nyelvű képzéseket is biztosít. Mint mondta, elsősorban a romániai fiatalok számára akarnak tandíjmentes és megfizethető tandíjas képzést biztosítani, de külföldi jelentkezőket is várnak. Hozzátette: a BBTE a legrangosabb európai egyetemi hálózatok tagja, és a kutatásra is hangsúlyt fektet.

Soós Anna tanulmányi rektorhelyettes, a magyar tagozat vezetője a nyári felvételi tudnivalóit ismertetve elmondta: a 2023-2024-es tanévre 29 ezer helyet hirdetnek. Alapképzésen mintegy ötezer tandíjmentes és tízezer tandíjköteles hely van nappali képzésben, újabb háromezer távoktatáson. A tandíjmentes helyek közül a roma nemzetiségű fiataloknak, a vidéki középiskolák végzettjeinek, a szociális ellátórendszerből jövőknek, és a román diaszpóra tagjainak is külön helyeket tartanak fenn. Mesterképzésre mintegy 3600 tandíjmentes és 6200 tandíjköteles helyet hirdetnek. A doktori iskolákban 315 tandíjmentes hely várja a romániai és EU-beli hallgatókat, és közel száz tandíjköteles hely is lesz. Ők alapképzésen 252, mesterképzésen 236 program közül választhatnak, és 31 doktori iskolában folytathatják tanulmányaikat.

A magyar tagozaton egyelőre csak a tandíjmentes helyek száma ismert, alapképzésen 1100, mesterképzésen 547 hely várja a jelentkezőket.

A kolozsvári egyetemen július 10-27. között zajlik a felvételi időszak.

Forrás: MTI