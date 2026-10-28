Újra lehet pályázni a Csoóri Sándor Programra, amely a magyar népi kultúra és a hagyományőrző közösségek munkáját támogatja – közölte Nagy Ervin kulturális államtitkár hétfőn Facebook-oldalán.

Az idei második ütemben pályázható keretösszeg 1,7 milliárd forint. Mint Nagy Ervin írta, a Csoóri Sándor Program támogatását néptáncra, népzenére és népművészetre lehet felhasználni, pályázni november 2-án 16 óráig lehet az EPER rendszeren keresztül.

Mint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján (emet.gov.hu) olvasható, a Csoóri Sándor Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. Emellett a magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A Csoóri Sándor Program kiemelten támogatja az élőzenés táncházakat, a néptánc- és népzenei utánpótlás-nevelést, a közösségi rendezvényeket, a viseletek és hangszerek beszerzését és felújítását, valamint a népi kézműves mesterségekhez kapcsolódó tudásátadási programokat. A pályázók köre kiterjed a határon túli, Kárpát-medencei és moldvai magyar közösségekre.

MTI

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