Újraindítja a két párt fúziójának a folyamatát az EMNP és az MPP

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) újraindítja a két párt fúziójának a folyamatát – jelentették be pénteki kolozsvári sajtótájékoztatójukon a pártelnökök.

A folyamat újraindítására azért van szükség, mert a Bukaresti Táblabíróság tavaly decemberben jogerősen elutasította a két párt fúziójával létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) bejegyzését.

Csomortányi István EMNP-elnök elmondta: a közelmúltban mindkét párt elnöksége megerősítette a fúzió melletti elkötelezettségét. A pártelnök szerint arról sem mondanak le, hogy az eredeti terv szerint a párt román és magyar nevét is bejegyezzék. A kérést első fokon vizsgáló Bukaresti Törvényszék ugyanis a párt magyar neve miatt utasította el a fúzió bejegyzését. Csomortányi hozzátette: a másodfokon eljáró táblabíróság bírái azt kifogásolták, hogy a két párt vezetői nem azonnal a fúziót kimondó küldöttgyűlések után, hanem csak a 2020 szeptemberében tartott önkormányzati választások után fordultak a bírósághoz a kéréssel. Mint részletezte: a késleltetést a fúziós határozat is rögzítette, és éppen annak a kockázatát próbálták kizárni, hogy a fúzió bejegyzésének esetleges késése ne akadályozza a két párt választási részvételét.

Az EMNP elnöke arra is kitért, hogy a fúzió hivatalossá válásáig is együtt tudnak működni, hiszen a két párt politikai szövetségét is bejegyezték a bíróságon. A szintén Erdélyi Magyar Szövetségnek elnevezett politikai szövetségnek ők maguk a társelnökei.

Mezei János, az MPP elnöke hozzátette: a két párt július 17-ére Csíkszeredába hívja össze küldöttgyűlését. A két küldöttgyűlés előbb külön-külön ülésezve, majd együttesen hozza meg azokat a döntéseket, amelyek a pártfúzió hivatalos elismertetéséhez szükségesek.

“Üzenjük, hogy nem adjuk fel. A szándékunk szilárd”

– jelentette ki Mezei János.

Mindketten nyomatékosították, hogy szükség van az erdélyi magyar ellenzékre, hogy elsősorban a magyar tömbben legyen magyar versenytársa a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) az önkormányzati választásokon. Úgy vélték: ha júliusban újra elindítják a fúzió folyamatát, akkor a 2024-ig, amikor önkormányzati, parlamenti, európai parlamenti és államfőválasztást is tartanak Romániában biztosan sikerül bejegyezni az EMNP és az MPP fúziójával létrejövő Erdélyi Magyar Szövetséget.

A két párt az Erdélyi Magyar Szövetség politikai szövetség keretei között indult a 2020-as önkormányzati választásokon. Az EMSZ jelöltjei tíz erdélyi település, köztük két székelyföldi kisváros, Szentegyháza és Székelykeresztúr polgármesteri tisztségét szerezték meg. Az RMDSZ-szel kötött megegyezés után a 2020 decemberi parlamenti választásokon két képviselőt juttattak az RMDSZ jelöltlistáin a román képviselőházba.

Forrás: MTI