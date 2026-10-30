Újraindítják Szlovákiában az Ukrajnának átadott hadfelszerelés miatti büntetőeljárást

Újraindítják Szlovákiában az Ukrajnának átadott hadfelszerelés ügyében korábban leállított büntetőeljárást. Az erről szóló döntését a közösségi médiában közzétett bejegyzésében Maros Zilinka legfőbb ügyész jelentette be pénteken.

A büntetőeljárást a teljes szlovák vadászrepülő-állomány – 13 darab MiG 29-est, illetve egy S-300-as légvédelmi rendszert – 2023 márciusában, Eduard Heger ügyvezető kormánya idején történt átadás ügyében indítják újra. Már akkor számos bírálat érte a döntést és a tárca vezetőjét, Jaroslav Nadot, részben az ellenzéki pártok részéről, amelyek azt állították: a Heger-kabinetnek ügyvezető kormányként nem volt hatásköre ilyen fajsúlyos kérdésben dönteni, és ezzel veszélybe sodorni Szlovákia védelmi képességeit.

Az ügyben később négy büntetőeljárás is indult. Ezek közül hármat idén februárban lezártak az eljáró hatóságok, némelyiket úgy, hogy elutasították a feljelentést, egy másik esetben pedig leállították a vizsgálatot.

Az ezeket a büntetőeljárásokat lefolytató hatóságoknak – az országos rendőrfőkapitányságnak és a pozsonyi kerületi ügyészségnek – ezen irányú döntéseit szeptemberben egy akkor lezárt vizsgálat eredményeképpen helyesnek és törvényesnek minősítette a főügyészségnek a rendkívül súlyos bűncselekményekkel foglalkozó részlege. Ezt a döntést bírálta felül most a legfőbb ügyész, elrendelve a büntetőeljárás újraindítását, amelynek folyamatába ezúttal már a trencséni kerületi ügyészséget is bevonják.

„Az ügy átvizsgálása után arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a büntetőeljárás leállításáról hozott döntést idő előtt hozták meg. Az előkészületi eljárás során ugyanis az esetet nem tárták fel olyan mértékben, hogy az elégséges legyen egy ilyen döntés meghozatalához” – indokolta mostani döntését Maros Zilinka, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte.

A szlovák MiG 29-es vadászgépeknek és az S-300-as légvédelmi rendszernek az átadása után Szlovákia éveken át néhány szövetséges szomszédos ország – Magyarország, Csehország és Lengyelország – segítségét vette igénybe saját légterének védelmében.

Ez a helyzet csak a napokban változott meg, Robert Kalinák védelmi miniszter szerdán jelentette be, hogy már átvették az ország légterének teljeskörű védelmét, amelyet már korábban leszállított amerikai gyártású F-16-os vadászbombázókkal, illetve izraeli gyártású Barak MX típusú földi légvédelmi rendszerrel biztosítanak. Előbbiekből Szlovákia 14-et vásárolt az elmúlt években, illetve további négyet rendelt az idén, utóbbiakból pedig hármat rendeltek, amelyek közül egyet már hadrendbe is állítottak.

Forrás: MTI

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