Vadászbalesetben vesztette életét egy édesanya az ukrán határ közelében

Tragikus vadászbaleset történt október 28-án este a romániai Máramaros megyében, Rahótól mintegy 30 kilométerre, az ukrán–román határ közelében. Egy 35 éves vadász lelőtt egy 45 éves nőt, akit a feltételezések szerint vadállatnak nézett.

A romániai sajtó beszámolói szerint az asszony férjével együtt a hegyekben található családi gazdaságukhoz tartott, ahol juhokat és szarvasmarhákat tartottak. Útközben terepjárójuk elakadt, segítségükre pedig egy közeli vadász sietett.

Később a nő az erdő közelében maradt, a vadász pedig folytatta útját. Este kilenc óra körül a férfi lövést adott le a sűrű növényzet irányába, feltehetően azért, mert egy vadállatot vélt felfedezni. A lövedék nyakon találta az asszonyt, aki a lövés pillanatában mintegy 150 méterre tartózkodott a vadásztól.

Amikor a nő nem tért haza, fia keresni kezdte. Végül az erdő szélén talált rá, és segítséget hívott. A helyszínre érkező mentők azonban már csak a 45 éves asszony halálát tudták megállapítani.

A hatóságok azonosították a vadászt. A helyi sajtó szerint a férfi legálisan tartott vadászfegyverrel rendelkezett, és engedélye volt a vadászterületen való tartózkodásra is.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított eljárást. A nyomozás során azt is vizsgálják, hogy a férfi betartotta-e a vadászat biztonsági előírásait, rendelkezett-e éjszakai vadászatra szóló engedéllyel, illetve megfelelően azonosította-e a célpontot a lövés előtt.

Az áldozat négy gyermeket hagyott hátra. Halála megrázta a helyi közösséget.

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