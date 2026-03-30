35 éves a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Alapításának 35. jubileumát ünnepelte hétfőn a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben felidézték: 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajbajutottakat. Hozzátették: a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet közel 500 munkatárssal és több mint ezer önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján.

Kiemelt céljuk, hogy esélyt kínáljanak a felzárkózásra a szegénységből kiutat kereső családoknak; a szervezet magyarországi szociális és fejlesztőmunkája során mintegy 30 településen több mint 50 központot számláló országos intézményhálózatának 100 különálló szolgáltatásával nyújt segítséget. A szervezet országos segélyközpontja évente mintegy 70 ezer segélykérést kezel.

Több mint 300 családnak nyújtanak biztonságos átmeneti otthont, ez pedig több mint 500 gyermek számára jelenti azt, hogy együtt maradhatnak szüleikkel. Évente több mint 300 ezer adag melegételt osztanak ki, a Kapaszkodó programban országosan 3600 rászoruló gyermek felzárkózását segítik, ezernél is több hajléktalannak, illetve ezer szenvedélybetegnek nyújtanak rendszeres, átfogó segítséget. A segélyszervezet a fenntartója 2023-tól a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumnak, 2025-ben pedig a pátyi Bocskai István Általános Iskolát is fenntartásba vette.

A segélyszervezet nemzetközi tevékenységének főbb fókuszterülete a humanitárius segítségnyújtás, újjáépítés, kapacitásfejlesztés, oktatás-szakképzés, mezőgazdaság- és vidékfejlesztés és a helyi közösségek és kezdeményezések támogatása.

Az Ökumenikus Segélyszervezet alapítása óta mintegy 50 országban összesen több mint 76 milliárd forint értékben nyújtott segítséget Magyarországon és a határon túl.

Az Ökumenikus Segélyszervezet alapításának 35. jubileuma alkalmából hétfőn tartott ünnepségen köszöntőt mondott Soltész Miklós államtitkár, a Karitatív Tanács elnöke és jelen volt Lehel László evangélikus lelkész, a karitatív szervezet elnök-igazgatója, valamint a szervezet vezetőségi tagjai és munkatársai.

MTI