60 éves idén A Tenkes kapitánya

Jubileumi évet ünnepel idén a Magyar Televízió első saját gyártású sorozata, A Tenkes kapitánya. Ennek alkalmából a Kossuth Rádió Kalendárium című műsora felidézte a tévésorozat máig tartó sikerét, és egy kiállítást is bemutatott.

A Zenthe Ferenc főszereplésével ismerté vált A Tenkes kapitánya történelmi kalandfilmsorozat éppen 60 évvel ezelőtt, 1963-ban készült. Annak idején hétről hétre várták a nézők, hogy felcsendüljön Vujicsics Tihamér főcímzenéje, és együtt szurkolhassanak a képernyő előtt a labancok eszén mindig túljáró Eke Máténak és Buga Jakabnak. Az Örsi Ferenc forgatókönyve alapján Fejér Tamás által rendezett, 13 részes tévésorozat a bemutató óta klasszikussá vált, kétrészes filmváltozat is készült belőle. Annak érdekében, hogy a dicsőséges Rákóczi-szabadságharc idején játszódó történetet a következő generációk is megőrizhessék emlékezetükben a közmédia évente műsorra tűzi az alkotást, de az idei évforduló alkalmából egy új, tematikus kiállítás is nyílt. A forgatás egyik legfontosabb helyszínén, a siklósi várban rendezett tárlatról a Kossuth Rádió Kalendárium című műsora is beszámolt.

„Él még a kultusz, élnie is kell. Ami Egernek Dobó, Szigetvárnak Zrínyi, az Siklósnak a Tenkes kapitánya. A három szereplő között egy nagy különbség van, hogy kettő valaha élt hős, egy pedig fiktív személy. Mi kaptuk a kitalált személyt Örsi Ferenc tollából, így a kultuszt a mi feladatuk emlékezetben tartani. A 60 éves évforduló kapcsán időszaki kiállítás nyílt nálunk, és azt tervezzük, hogy később állandó tárlatot is berendezünk” – közölte Szentgyörgyvári Péter, Siklós várkapitánya.

A tárlatban felvonultatják a legfontosabb tárgyi emlékeket, mint például a szereplők jelmezeit és más filmes kellékeket is, de az is kiderül, hány nyelvre fordították le a művet, és hogy miért tűzte műsorára négy évvel ezelőtt az alkotást a kínai televízió. A teljes beszélgetés a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán újrahallgatható.

Kiemelt kép: Szabó Gyula (Buga Jakab), Zenthe Ferenc (Eke Máté, Tenkes kapitánya) és Pécsi Ildikó (Rózsa, a cigánylány) Örsi Ferenc: Tenkes kapitánya című TV-játékának forgatásán a budapesti Farkas-hegyen, ahol Fehér Tamás rendező irányításával többrészes ifjúsági kalandfilm forgatását kezdték meg. Az első részletet ősszel vetítik, a film több mint 10 részes lesz (Fotó: MTI Fotó/MOKÉP)