A Dal 2023: húsvéti különkiadás után jönnek az akusztikus elődöntők

Összeállt A Dal 2023 elődöntős mezőnye. Nagyszombaton rendhagyó, ünnepi adással, A Dal – húsvéti válogatással készül a Duna 19:40-től. A korábbi évadok produkcióiból összeállított dalcsokor mellett a zsűritagok az ünnepkörhöz kapcsolódó személyes élményeiket, családi hagyományaikat osztják meg a nézőkkel. A dalverseny április 15-én az első elődöntővel folytatódik.

Hazánk egyetlen dalválasztója idén is Magyarország slágerét keresi. Az élő show-ba jutott versenydalok négy válogatóban mutatkoztak be, és húsz dal jutott tovább az akusztikus fordulóba. A negyedik válogatóban a zsűripontszámok alapján négy dal csatlakozhatott az elődöntős mezőnyhöz. Legmagasabb pontszámmal Kocsis Tibor Szükség van rád című popballadája, amelytől Wolf Kati libabőrös lett. A Potatopatch Színes Filmjéért Egri Péter majdnem elhagyta a zsűriszéket, hogy a színpadra ugorhasson a funky együttessel zenélni. Berki Artúr Világok Harcacímű előadása nemcsak énekesként, hanem szerzőként is meggyőzte az ítészeket.A művészetet a nemzeti öntudattal, a modern dallamvilágot a tradicionális elemekkel ötvöző szászrégeni zenekar, a Titán Éjféli járata tovább száguld Az Év Dala 2023 címért. Mocskonyi Dörgő Most is ott a parton produkciója a nézőket a tengerpartra, a közönség pedig az ukulelés énekest az elődöntőbe repítette. A versenydalokat extra produkció követte, a Petőfi 200 alkalmából az Elmondanám…című versfeldolgozás Kardos-Horváth Janó előadásában hangzott el. A zenész 2021-ben együttesével, a Kaukázussal megnyerte a dalválasztót az Egyetlen szóval.

A Dal 2023 húsvét után, április 15-én az első akusztikus elődöntővel és tíz versenydallal folytatódik. Nagyszombatra a Duna dalversenye különleges adással készül. A Dal – húsvéti válogatásban az ünnephez illeszkedő hangulatú és hangzású dalcsokrot hallhatnak a nézők a dalválasztó korábbi évadaiból. A húsvéti hagyományokat bemutató adásban Wolf Kati a tojásfestésben mélyed el Hollókőn, Egri Péter a néptánctudását tökéletesíti, Ferenczi György a természet vad virága lesz – stílusosan – egy rackafarmon Lajosmizsén, Mező Misi pedig a zsámbéki Premontrei kolostor romjai között mesél a kereszténység legnagyobb ünnepéhez kapcsolódóan a hitéről.

Az ünnepi különkiadás után az elődöntőkkel folytatódik a verseny „Az Év Dala 2023” címért. 20 dal megújulva, akusztikus hangszereléssel tér vissza az élő show színpadára.

Forrás: MTVA