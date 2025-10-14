A Georg Solti Akadémia növendékei mutatkoznak be az Operaházban

Az olaszországi Georg Solti Akadémia növendékei mutatkoznak be vasárnap a Magyar Állami Operaházban.

A Cosi fan tutte, A sevillai borbély, a Szerelmi bájital, a Traviata, a Faust, a Carmen, a Bohémélet és a Turandot népszerű részletei is felcsendülnek azon a gálaesten, amelyet a Georg Solti Akadémia rendez fiatal tehetségei számára a Magyar Állami Operaházzal együttműködésben.

Az esten az Opera Zenekart Tóth Sámuel Csaba vezényli – közölte a dalszínház az MTI-vel.

A Solti-gála a jövő sztárjaival című hangversenyen színpadra lép William Desbiens francia-kanadai bariton, Wallis Giunta ír-kanadai mezzoszoprán, Emma Kajander finn-svéd szoprán, Eva Rae Martinez kolumbiai-amerikai szoprán, Hongrui Ren kínai tenor, Gosh Sargsyan örmény basszus és Etina Saulite lett mezzoszoprán.

A fellépők közé meghívást kapott Alex Veresak ukrán basszista, a Magyar Állami Operaház Marton Éva OperaStúdiójának egyik új tagja is, aki 2021-ben és 2023-ban is részt vett a Georg Solti Akadémia kurzusain.

A koncert az Opera és a Georg Solti Akadémia együttműködésének második nagy állomása. A két intézmény a tavalyi, az akadémia alapításának 20. évfordulója alkalmából rendezett gálakoncertet követően jelentkezik újabb közös estjével.

Solti György, a 20. század egyik legnagyobb hatású karmestere mindig kiemelt figyelmet fordított a fiatal tehetségek támogatására.

Ezt a hagyományt viszi tovább a mások mellett Valerie Solti, a karmester özvegye által 2004-ben alapított Georg Solti Akadémia, amely nemzetközi szinten elismert mesterkurzusokkal, valamint fellépési lehetőségekkel segíti az opera jövőjének legígéretesebb művészeit.

Forrás: MTI