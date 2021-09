A kárpátaljai Homoki Gábor vehette át idén a Szervátiusz Jenő-díjat

Ebben az évben a kárpátaljai Homoki Gábor festőművész, rajztanár és a moldvai csángó származású Petrás Alina keramikus, népdalénekes vehette át Szervátiusz Jenő-díjat Budapesten.

Homoki Gábor festőművész a nemzeti kultúra gyökereit is felmutató magas színvonalú művészetéért, Petrás Alina keramikus, népdalénekes az ősi magyar jelképek egyedi, színes ábrázolásáért, a népi kultúra népszerűsítéséért kapta meg a díjat a szerda esti ünnepségen – tájékoztatta Szervátiusz Klára, a Szervátiusz Alapítvány elnöke az MTI-t.



Beszámolója szerint az átadáson Dupka György író, szerkesztő Homoki Gábor pályafutását méltatva elmondta: a festő, rajztanár Tiszapéterfalván született, a Lembergi (Lvovi) Művészeti Akadémián végzett.



Homoki Gábor a tanítás mellett 1997-től foglalkozik komolyabban festészettel, új technikákkal kísérletezik. A letűnő magyar parasztvilág néprajzi értékeit menti a vásznakra. Táblaképein a magyar falusi életet meghatározó hit témái is jelen vannak: Isten hajléka, a krisztusi megváltás, az evangélium. Ezeken a festményeken érzékelhető a festőművész lélekemelő önkifejezésmódjának szuggesztív alkotóereje, a közösséget megtartó keresztény hitvallása.



Petrás Alina munkáiban a moldvai csángó díszítőművészet legszebb hagyományai elevenednek újra, de ez nem valami másolása a múltnak. Petrás Alina újraalkotja, újraformálja, amit az ősök hagytak ránk. Minden alkotása egy üzenet, a remény üzenete, hogy lehet újjászületés – fogalmazott a díjazottról Péterbencze Anikó néprajzkutató.



A motívumok harmonikusan illeszkednek a bibliai és egyetemes transzcendencia témáihoz, az életfa a teremtés örök jelképe számos munkásában elevenedik meg. Alkotásai újraformálják a természetfeletti, a szent és a profán misztériumokat, utat mutatva a 21. századi ember tévelygő, értékvesztett, kiutat kereső világában.



A csütörtöki ünnepségen átadták az egy évre szóló Szervátiusz Tibor-ösztöndíjat is, amelyet a marosvásárhelyi Bíró Borbála érdemelte ki ígéretes tehetsége, valamint közösségformáló magatartása miatt.



Mint írják, a díj odaítéléskor Bíró Borbála a marosvásárhelyi művészeti egyetem diákja volt, aki közben sikeres leérettségizett, és ma a nagyváradi művészeti főiskola hallgatója.



A Szervátiusz Alapítvány azokat a művészeket díjazza, akik a nemzet megmaradásáért tevékenykednek. A díjakat odaítélő Szervátiusz Alapítványt a 2018 áprilisában elhunyt Szervátiusz Tibor szobrászművész feleségével alapította 2003-ban édesapja, Szervátiusz Jenő születésének 100. évfordulóján. Egyúttal édesapja emlékére létrehozta a Szervátiusz Jenő-díjat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a Kárpát-medencében alkotó magyar művészek munkáira.

